Муж Тимановской: маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал, переживает ли за родителей, которые остались в Беларуси. Ранее Зданевич экстренно покинул страну на фоне скандальной ситуации, произошедшей с женой на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В данный момент он находится на территории Украины.

«Не скрою, были и есть опасения за моих родителей, за родителей Кристины. Сейчас держу с ними связь. Да, они сильно переживают, но ничего страшного пока не случилось. Единственное, маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы. Подробностей разговора не знаю, но такой звонок был.

Боюсь ли, что кто-то к ним приедет? Конечно, страх есть. Наши родители немолоды, не хотелось бы их сильно тревожить. Но ничего исключать нельзя. Хотя, извините, почему родители должны отвечать фактически ни за что?» — приводит слова Зданевича Tribuna.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.