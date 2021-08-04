Федерация каратэ России: перед вылетом у Чернышёвой было два отрицательных теста

В Федерации каратэ России отреагировали на новость, что у единственной российской каратистки на Олимпийских играх в Токио Анны Чернышёвой обнаружили коронавирус. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований.

«Перед вылетом в Токио мы получили отрицательный тест. Думаю, слава богу. Спустя день получили второй один отрицательный тест. Поймите, если получаешь два отрицательных, зная, что спортсменка привита, делаешь вывод — она здорова. Мы отправили её в Токио: по пути она соблюдала все меры предосторожности. Анна добралась до Токио, где по прилёте сдала тест — он оказался положительным. Не пойму, как такое может быть: у неё было два отрицательных теста перед вылетом, она прекрасно себя чувствует и вдруг показывает положительный… Обидно.



Разговаривал с Анной полчаса назад — она очень расстроена. Олимпиада для каждого спортсмена — игры номер один. Она мечтала об этом. Понимала, что на неё надеется вся страна. Вы же понимаете, под каким давлением в нашей стране находилось каратэ… Печальные события выбили наш вид спорта на многие годы. Конечно, начинать было сложно: была проведена очень мощная системная работа.



К квалификации во Франции подходили с хорошим настроением: надеялись, что у нас будет минимум 3-4 спортсмена на Олимпиаде. Надеялись на Плахутина, Исаеву… Но пробралась одна лишь Анна Чернышёва — мы вообще считаем её бриллиантом мирового каратэ. Тем обиднее, что она не сможет выступить. Расстроены данной ситуацией», — сказали в федерации в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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