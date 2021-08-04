Россиянки не попали в топ-10 после квалификации в скалолазании на Олимпиаде-2020

Российские спортсменки Юлия Каплина и Виктория Мешкова не попали в топ-10 после двух этапов квалификации — боулдеринг в соревнованиях по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио.

Юлия Каплина после двух этапов квалификации занимает 11-е место. Коллега Юлии по сборной Виктория Мешкова расположилась следом за ней — 12-е место.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 21 серебряная и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 25 золотыми наградами, 30 серебряными и 22 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 20 золотых медалей, 7 серебряных и 12 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

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