Шубенков поддержал прыгунью с шестом Сидорову после серебра ОИ-2020

Российский барьерист Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпиады в Токио (Япония) из-за травмы ноги, призвал Анжелику Сидорову не расстраиваться серебряной медали на Играх.

«Здорово, что мое первое посещение олимпийского стадиона в качестве зрителя совпало с женским финалом прыжков с шестом. Что касается выступления Анжелики, то она молодец, очень серьезный боец. Доху, где она стала чемпионкой мира, я никогда не смогу забыть, но сегодня получилось как получилось.

Я желаю Анжелике удачи, успехов, продолжения спортивной карьеры, чтобы все было классно, чтобы побеждала, завоевывала самые лучшие медали. Ну и чтобы она не расстраивалась. Серебро — это очень здорово», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Напомним, результат Сидоровой составил 4,85 м. С двух попыток россиянка не смогла преодолеть высоту 4,9 м. Также она решила попробовать прыгнуть на 4,95 м, но и это у неё не получилось.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Нажотт, взявшая высоту 4,9 м. Бронзу получила британская прыгунья Холли Брэдшоу с результатом 4,85 м.