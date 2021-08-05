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Вячеслав Красильников: готовы к матчу за золото и собираемся победить

Вячеслав Красильников: готовы к матчу за золото и собираемся победить
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Россиянин Вячеслав Красильников, который вместе с партнёром Олегом Стояновским вышел в финал Олимпийских игр – 2020 в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу, прокомментировал победу в полуфинальном матче над представителями Катара Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тиджаном (2:0).

«Думаю, что это был очень-очень важный матч. Он был трудным, с точки зрения эмоций и игры, потому что мы чувствовали ответственность, которая на нас лежит. Мы знали, что вся страна, наши семьи и друзья смотрят на нас, но смогли справиться с эмоциями и волнением, чтобы в конечном итоге победить.

Мы готовы к матчу за золотую медаль и собираемся победить», — сказал Красильников после матча.

В финале, который состоится 7 августа, россияне сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.

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