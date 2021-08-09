Дмитрий Чернышенко: впервые за 17 лет мы имеем такой результат на Олимпийских играх

Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Мы все знаем, что это была трудная победа. Были сложности из-за пандемии… Это был трудный год. Вы выдержали и привезли невероятный результат. Впервые за 17 лет мы имеем такой результат! Одно дело — стать олимпийцем, другое — нести звание олимпийского чемпиона. На вас эта миссия теперь будет всегда. Спасибо вам большое!» — передаёт слова Чернышенко со встречи с олимпийцами корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

На прошедшей Олимпиаде команда Олимпийского комитета России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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