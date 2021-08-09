Дмитрий Чернышенко: впервые за 17 лет мы имеем такой результат на Олимпийских играх
Поделиться
Заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
«Мы все знаем, что это была трудная победа. Были сложности из-за пандемии… Это был трудный год. Вы выдержали и привезли невероятный результат. Впервые за 17 лет мы имеем такой результат! Одно дело — стать олимпийцем, другое — нести звание олимпийского чемпиона. На вас эта миссия теперь будет всегда. Спасибо вам большое!» — передаёт слова Чернышенко со встречи с олимпийцами корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
На прошедшей Олимпиаде команда Олимпийского комитета России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Комментарии
- 9 августа 2021
-
19:25
-
19:25
-
19:18
-
19:11
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:42
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:11
-
17:53
-
17:42
-
17:24
-
17:20
-
16:52
-
16:37
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
15:47
-
15:44
-
15:31
-
15:09
-
15:01
-
14:57
-
14:40
-
14:33
-
14:23
-
14:14
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:44
Партнерский контент