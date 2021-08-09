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Светлана Ромашина: мы непобедимы, когда во главе нашей команды Путин

Светлана Ромашина: мы непобедимы, когда во главе нашей команды Путин
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Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина обратилась к болельщикам после приезда с Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

«Спасибо, что нас поддерживаете. Эти все победы для вас, для российского народа. Буквально месяц назад на встрече с президентом России Владимиром Путиным я отметила, что эти Игры будут непростыми. Так оно и случилось. Мы прошли через многое, через огонь и воду. Были трудности и на подготовительном периоде, и на самих Олимпийских играх. Но мы всё прошли, всё сделали. И мы единая команда, мы непобедимы, когда во главе нашей команды наш президент Владимир Владимирович, который безумно любит спорт и поддерживает его. Большое ему за это спасибо. Мы безумно счастливы оказаться сегодня дома, в кругу наших друзей, родственников. Спасибо вам. До новых встреч. Наш народ всегда будет в наших сердцах», — передаёт слова Ромашиной корреспондент «Чемпионата».

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