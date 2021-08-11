Латвийская судья: сёстры Аверины, как и Ашрам, выигрывали соревнования с потерями

Латвийская судья по художественной гимнастике международного уровня Татьяна Никитина оценила судейства в финале личного многоборья на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место.

«Всё, что я сейчас читаю на информационных просторах, меня удивляет. Даже я — судья, которая работает на Кубках мира и других чемпионатах, не могу сказать, насколько судейство в Токио было справедливым, не просчитывая упражнения конкретных гимнасток. Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого — ниже. То есть надо сесть и подсчитать. Просто глядя на выступление девочек, невозможно чётко ответить на вопрос, кто исполнил своё упражнение лучше и допустил меньше ошибок. Меня удивляют люди, которые не имеют малейшего представления о системе судейства и «на глаз» выдают такие суждения — засудили кого-либо или нет. Впрочем, каждый имеет право на своё мнение.

Я не могу голословно кого-то оправдывать или обвинять. Понимаю, как это выглядит со стороны: Дина Аверина не допустила технических ошибок, а Линой Ашрам уронила ленту. Но это не означает, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность. Система оценивания меняется регулярно. Ты можешь допустить техническую ошибку на пять или семь десятых, но выиграть из-за уровня сложности. Поэтому, не просчитав все компоненты, нельзя судить об оценке.

Потеря может стоит пять или семь десятых, как я уже говорила, максимум могут снять один пункт при серьёзной потере. Сёстры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да у них была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы. Такие комментарии можно было встретить, например, на последних Кубках мира.

Да, Ашрам может где-то уступать в исполнении, но она очень конкурентоспособна в сложности программы. Могу сказать, что те судьи, которые работали на Олимпиаде, серьёзные профессионалы. Насколько я могу судить, они всегда были достаточно объективны», — цитирует Никитину Delfi.