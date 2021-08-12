Тренера Ярославы Могучих пригласили на работу в Россию

Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих, получила предложения работы из России, Германии, Кипра и Австралии. Об этом она рассказала в интервью «Суспільне».

«Однако мы здесь (на Украине. — Прим. «Чемпионата»). Мы остались и будет выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», — сказала Степанова.

Ранее Степанова прокомментировала травлю, которой подверглась её подопечная за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Могучих на Играх-2020 завоевала бронзу, Ласицкене — золото.

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. В активе россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.