Тренера Ярославы Могучих пригласили на работу в Россию
Поделиться
Татьяна Степанова, тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих, получила предложения работы из России, Германии, Кипра и Австралии. Об этом она рассказала в интервью «Суспільне».
«Однако мы здесь (на Украине. — Прим. «Чемпионата»). Мы остались и будет выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», — сказала Степанова.
Ранее Степанова прокомментировала травлю, которой подверглась её подопечная за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Могучих на Играх-2020 завоевала бронзу, Ласицкене — золото.
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. В активе россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Комментарии
- 12 августа 2021
-
14:09
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:43
-
13:17
-
13:12
-
12:47
-
12:31
-
12:04
-
11:49
-
11:17
-
10:55
-
10:38
-
10:14
-
09:58
-
08:30
-
00:53
-
00:39
- 11 августа 2021
-
23:57
-
21:38
-
18:28
-
17:32
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:45
-
16:23
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:42
-
15:00
-
14:42
-
14:32
Партнерский контент