В Госдуме назвали предательством поступок Полянского, сдавшего положительный допинг-тест

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв осудил российского триатлониста Игоря Полянского за положительный допинг-тест. Ранее Полянский участвовал в Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Конечно, любой стране мира, где попадается спортсмен, которому наплевать на антидопинговые правила, неприятно. Необходимо проводить внутреннее расследование. Если положительная проба «Б» подтвердится, а спортсмен не объяснит причину нарушения антидопингового законодательства, конечно, он должен понести наказание, согласно прописанным мерам. С точки зрения того, что это происходит во время, когда в России огромное количество неприятностей, поступок этого спортсмена — предательство по отношению к своим товарищам, которые никогда не принимали запрещённые препараты.

Надо смотреть правде в глаза, к сожалению, такой случай не только у нашей команды. Это бич всей планеты. Некоторые атлеты опираются не только на свои силы, а хотят помочь запрещёнными препаратами. Какой смысл заниматься гадостью, если тебя поймают? Сегодня, через год, три, но это всплывёт. Ты предал не только себя и тренера, но и товарищей по команде. Спортсмен должен немедленно объяснить, почему он наплевательски относится к себе, товарищам, и понести заслуженное наказание», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.