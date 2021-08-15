В израильской федерации гимнастики ответили на критику Линой Ашрам после победы на ОИ-2020

В израильской федерации художественной гимнастики прокомментировали острую реакцию россиян на победу Линой Ашрам в личном многоборье на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Напомним, на Играх россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности. Россия впервые с 1996 года не завоевала золотых медалей в художественной гимнастике.

«Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление», — приводит слова представителя федерации ТАСС.