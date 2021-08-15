Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В израильской федерации гимнастики ответили на критику Линой Ашрам после победы на Олимпиаде 2021

В израильской федерации гимнастики ответили на критику Линой Ашрам после победы на ОИ-2020
Комментарии

В израильской федерации художественной гимнастики прокомментировали острую реакцию россиян на победу Линой Ашрам в личном многоборье на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Напомним, на Играх россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности. Россия впервые с 1996 года не завоевала золотых медалей в художественной гимнастике.

«Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Новость по теме
Физиотерапевт Ашрам: Линой была лучшей на Олимпиаде. Мы лидеры, Россия учится у нас
Новость по теме
«Ноющие неудачники». Израильское СМИ – о россиянах, которые возмущены победой Линой Ашрам
Сёстры Аверины проиграли Олимпиаду великолепной гимнастке. Ашрам провела турнир жизни Сёстры Аверины проиграли Олимпиаду великолепной гимнастке. Ашрам провела турнир жизни
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021