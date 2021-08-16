«Знали, что за нами весь Израиль». Линой Ашрам выступила на приёме у президента

Израильская «художница» Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье, посетила приём призёров Игр у президента страны Ицхака Герцога.
«Мы чувствовали вашу поддержку. Мы знали, что весь Израиль стоит за нами независимо от результата, которого мы достигли. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим, ждём, когда нас разбудят. На самом деле, лучше не просыпаться», — приводит торжественные слова Ашрам Ynet.
Напомним, на Играх в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.
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