Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

«Знали, что за нами весь Израиль». Линой Ашрам выступила на приёме у президента

«Знали, что за нами весь Израиль». Линой Ашрам выступила на приёме у президента
Комментарии

Израильская «художница» Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье, посетила приём призёров Игр у президента страны Ицхака Герцога.

«Мы чувствовали вашу поддержку. Мы знали, что весь Израиль стоит за нами независимо от результата, которого мы достигли. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим, ждём, когда нас разбудят. На самом деле, лучше не просыпаться», — приводит торжественные слова Ашрам Ynet.

Напомним, на Играх в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.

Новость по теме
Физиотерапевт Ашрам: Линой была лучшей на Олимпиаде. Мы лидеры, Россия учится у нас
Новость по теме
Тренер Линой Ашрам призналась, что была уверена в победе Дины Авериной на Олимпиаде
Сёстры Аверины проиграли Олимпиаду великолепной гимнастке. Ашрам провела турнир жизни Сёстры Аверины проиграли Олимпиаду великолепной гимнастке. Ашрам провела турнир жизни
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021