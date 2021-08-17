Ангелина Мельникова получила от владимирского губернатора премию в 2,5 млн рублей
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вручил денежную премию в размере 2,5 млн рублей чемпионке и обладателю бронзовых медалей Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой.
«По моему поручению выплачиваются премии Ангелине Мельниковой в связи с тем, что у неё три медали — 2,5 млн рублей за победу на Олимпиаде, Артуру Далалояну — 1,5 млн рублей за золотую медаль», — приводит слова Сипягина ТАСС.
21-летняя Ангелина Мельникова — уроженка Воронежа, однако готовилась к Играм на базе Владимирской СШОР по спортивной гимнастике им. Н. Г. Толкачёва.
Ещё один гимнаст Александр Карцев, принимавший участие в Олимпиаде-2020, получил премию в 100 тыс. рублей.
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