Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова прокомментировала ситуацию с отказом в американской визе для выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США).

«Увы, я не попадаю на этап «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Визы нет. И я должна пояснить, что обычно визами занимаются наши менеджеры и личные спонсоры. Этот вопрос поднимался еще весной, и уже тогда было понятно, что сделать визу в Москве нереально. Я вспоминаю, как было три года назад, когда с американским посольством в Москве все еще было в порядке. Даже тогда быстро сделать визу — почти нерешаемая задача. Тогда я летала в Прагу, пробыла там неделю или даже 8 дней: пока попадешь в посольство, пока они рассмотрят, потом забирать паспорт. Можно было заниматься визой до Олимпиады, но я не могла себе позволить уехать на неделю, выпасть из такой важной подготовки. Так что я была готова к такому исходу.

То, что мы обращались за помощью в Минспорт РФ, не означает, что там мне что-то должны. Я прекрасно понимаю, что это не вопрос Минспорта — это ведь коммерческий турнир. Была маленькая надежда: а вдруг в Минспорте смогут сделать что-то, чего мы еще не попробовали? Но чуда не произошло. Я бы не сказала, что пропуск этапа в Юджине — прям трагедия. Но это коммерческий турнир, который проводит наш личный спонсор, я должна там быть, это важная часть контракта. Досадно, что не вышло.

Второй момент: в Юджине построили шикарный стадион, который в следующем году примет ЧМ. Я видела картинки — очень красиво! Очень хотелось увидеть вживую. И еще мне кажется, что сейчас там покажут сумасшедшие результаты — и очень обидно будет смотреть на это по телевизору. Надеюсь, что для нашей федерации это будет маленьким звоночком и они подумают о том, что вылетом на чемпионат мира следующим летом нужно будет заняться заранее», — цитирует Сидорову «Матч ТВ».

Отметим, что 30 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и МИД будут делать всё возможное для того, чтобы ограничения о выдаче американских виз не коснулись российских спортсменов.

Соревнования пройдут в Юджине (штат Орегон) 21 августа. Крайний срок вылета — 19 августа. Ранее американское посольство из-за ответных мер России на санкции США объявило о сокращении объёма оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок с 12 мая.

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