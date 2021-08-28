Рапиристка Васильева выиграла бронзу Паралимпиады в фехтовании на колясках
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Российская рапиристка Людмила Васильева стала бронзовой призёркой Паралимпийских игр в Токио (Япония) в фехтовании на колясках. В поединке за третье место она оказалась сильнее представительницы Китая Сяо Жун — 15:12.
Спортсменка выступала в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руки.
На данный момент паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачёте, имея в своём активе 36 медалей: 12 золотых, 7 серебряных и 17 бронзовых.
Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.
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