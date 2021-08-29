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Россиянин Роман Тарасов завоевал бронзу Паралимпийских игр — 2020 в беге на 100 метров

Россиянин Роман Тарасов завоевал бронзу Паралимпийских игр — 2020 в беге на 100 метров
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28-летний российский бегун Роман Тарасов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 100 метров. Россиянин преодолел расстояние за 10,88 секунды. Золотую медаль с мировым рекордом завоевал норвежский спринтер Салум Агеза Кашафали (10,43), серебро досталось американцу Ноа Малону (10,66). Спортсмены выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

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На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 52 медали: 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании, а замыкают тройку представители США.

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