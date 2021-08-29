Россиянин Роман Тарасов завоевал бронзу Паралимпийских игр — 2020 в беге на 100 метров

28-летний российский бегун Роман Тарасов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) на дистанции 100 метров. Россиянин преодолел расстояние за 10,88 секунды. Золотую медаль с мировым рекордом завоевал норвежский спринтер Салум Агеза Кашафали (10,43), серебро досталось американцу Ноа Малону (10,66). Спортсмены выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).
Все победы российской сборной на Паралимпиаде — в нашем «инстаграме». Подписывайся.
На данный момент паралимпийская сборная России располагается на четвёртом месте в медальном зачёте, имея в своём активе 52 медали: 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых. На первом месте располагается команда Китая, на втором — Великобритании, а замыкают тройку представители США.
- 29 августа 2021
-
16:48
-
16:27
-
15:34
-
14:47
-
14:41
-
14:36
-
14:25
-
13:44
-
12:59
-
12:51
-
12:23
-
12:14
-
12:06
-
11:37
-
06:44
-
06:28
-
00:22
- 28 августа 2021
-
15:38
-
14:19
-
14:12
-
13:27
-
13:24
-
13:04
-
12:41
-
12:40
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:08
-
08:47
-
08:06
-
07:53
-
05:11
-
04:55
- 27 августа 2021
-
15:28