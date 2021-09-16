В болгарской федерации ответили на недовольство Винер-Усмановой судейством на ОИ-2020

Генеральный секретарь болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова прокомментировала недовольство главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в адрес судей на Олимпиаде-2020 в Токио.
Болгария одержала победу в командном многоборье, россиянки завоевали серебро. Винер-Усманова заявила, что Россию «убрали на два балла вниз» и «посадили в глубокую яму».
«Это (критика судейства. — Прим. «Чемпионата») не странно, это полное отсутствие принципов честной игры. Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше. Прежде лучшей была российская команда, сейчас — болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема.
Для нас это действительно большая победа, она является исторической. Болгария стояла у истоков создания художественной гимнастики, 70-летие которой мы будем праздновать в следующем году. С самого начала и до сих пор мы всегда были в четвёрке лучших в этом виде спорта, так что победа Болгарии удивлять не должна — мы имеем очень богатую историю», — цитирует Атанасову ТАСС.
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