Клишина отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого им нужно квалифицироваться в своих видах спорта и выполнить ряд противоречивых требований МОК.

«По моему мнению, это прекрасная новость. Хотя ничего нового мы не услышали. Так же остаётся нейтральный статус. Как бы это грубо ни звучало, в лёгкой атлетике мы настолько давно погружены в статус нейтрального спортсмена, что уже даже не помним, когда в принципе выходили под эгидой сборной России. С другой стороны, сейчас у всех возобновится огромная мотивация тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, потому что каждый спортсмен достоин иметь шанс воплотить в жизнь свою мечту. Всё-таки этот шанс не такой частый — раз в четыре года, и я считаю, что каждый должен им воспользоваться и реализовать себя», — сказала Клишина в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.