Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Клишина отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Клишина отреагировала на решение МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого им нужно квалифицироваться в своих видах спорта и выполнить ряд противоречивых требований МОК.

«По моему мнению, это прекрасная новость. Хотя ничего нового мы не услышали. Так же остаётся нейтральный статус. Как бы это грубо ни звучало, в лёгкой атлетике мы настолько давно погружены в статус нейтрального спортсмена, что уже даже не помним, когда в принципе выходили под эгидой сборной России. С другой стороны, сейчас у всех возобновится огромная мотивация тренироваться и готовиться к Олимпийским играм, потому что каждый спортсмен достоин иметь шанс воплотить в жизнь свою мечту. Всё-таки этот шанс не такой частый — раз в четыре года, и я считаю, что каждый должен им воспользоваться и реализовать себя», — сказала Клишина в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Ловушка от МОК. Почему российским атлетам будет невероятно сложно выступать на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android