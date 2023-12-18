Винер: сборная России по художественной гимнастике никогда не будет выступать без флага

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что сборная России по художественной гимнастике никогда не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна России. Глава ВФХГ подчеркнула, что согласие на такие условия было бы позором для страны.

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — приводит слова Винер ТАСС.

Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд условий, чтобы получить лицензию на выступление на Играх в Париже.