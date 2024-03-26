Чесноков: если кто-то из российских спортсменов поедет на ОИ, будет очень здорово

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. Винер назвала бомжами без флага спортсменов, желающих поехать на Игры в нейтральном статусе

«Винер — человек жёсткий. Сказала и сказала. Я вообще так не считаю. Я считаю, что если кто-то из наших спортсменов попадёт на Олимпиаду, то будет очень здорово. Кто-то говорит, что бомжи, кто-то говорит, что великие. Наоборот хорошо, что есть разные мнения.

То, что происходит с российскими спортсменами — это унижение. Наверное, она от этого и исходит. Спортсмены ни в чём не виноваты. Почему они были наказаны?» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее слова Ирины Винер прокомментировали заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.