Винер: российские спортсмены без символики на ОИ-2024 не должны иметь гражданство страны

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Париже без национальной символики, не должны иметь гражданства РФ.

«Может быть, «бомжи» звучит для тенниса как взрывчатка, может быть, и «команда беженцев» звучит некорректно, но это правильно, это же люди, которые живут не в России.

С другой стороны, эти люди с детства платят за свои тренировки сами, они с самого детства являются спортсменами индивидуальными. Мы не говорим «нейтральными», мы говорим — «индивидуальными». А сейчас идёт разговор о том, что вообще должны без государства выступать, что они нейтральные спортсмены, у которых нет страны. Если нет атрибутики, значит, нет страны, если нет страны, значит, это люди, которые не должны иметь российского гражданства. Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные, и здесь вступает всё в конфликт.

Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Ранее Винер назвала нейтральных атлетов «командой бомжей», на что с юмором отреагировала теннисистка Дарья Касаткина, которая, как и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и шестая ракетка мира Андрей Рублёв, планирует выступить на Олимпиаде в Париже. Поздняков в своём заявлении назвал теннисистов «командой иноагентов», отметив, что они «живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».