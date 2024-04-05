Матыцин: каждый спортсмен вправе принимать решение об участии в ОИ самостоятельно

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что каждый спортсмен вправе самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх в Париже.

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде.

У нас великая страна с великой историей и славными победами. За каждым достижением стоит громадный труд, вклад тренеров, медицинского персонала и других специалистов, а значит, и всей спортивной отрасли.

Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены, и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения МОК.

Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщённости.

Давайте будем едины, чтобы вместе победить!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.