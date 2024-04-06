Винер: нужно создать совет, который примет решение по неучастию России в ОИ-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о необходимости создания совета, который примет решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют? Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее.

Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идёт конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.