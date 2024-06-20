Вместо Александра Власова в соревнованиях по велоспорту на ОИ может выступить Глеб Сырица

Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов сообщил, что вместо отказавшегося от участия в Олимпийских играх в Париже российского велогонщика Александра Власова на турнире может выступить Глеб Сырица.

«Власов уже отправил отказ от участия в Олимпийских играх, это его решение. Мы, в свою очередь, сейчас запускаем процесс, чтобы заменить его в заявке на Глеба Сырицу», — приводит слова Екимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Александр Власов вошёл в список первых 14 россиян, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, а Сырица был заявлен как запасной.

24-летний Сырица с 2022 года выступает за шоссейную команду UCI WorldTeam Astana Qazaqstan, до этого он участвовал в соревнованиях по велотреку, в котором становился чемпионом мира и Европы среди юниоров.