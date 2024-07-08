Нидерландского волейболиста, осуждённого за педофилию, могут не допустить к Олимпиаде-2024

Сеть спортсменов Альянса за безопасные виды спорта попросила Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Спортсмен, осуждённый за сексуальное насилие над детьми, независимо от того, в какой стране, не должен получать возможность участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова исполнительного директора Альянса Джули Энн Риверс-Кокран Inside The Games.

В 2014 году ван де Вельде, специализирующийся в пляжном волейболе, познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребёнка. Нидерландец был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведён в Нидерланды, где был освобождён и вернулся в спорт в 2017 году.