Прыгунья в воду Тимошинина: спортсменам из других стран легче без нас

Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина высказалась о неучастии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

«Отсутствие наших спортсменов сильно влияет на конкуренцию в нашем виде спорта. Думаю, спортсменам из других стран легче прыгать без нас, потому что на мировом уровне прыгуны из России практически всегда брали медали!» — приводит слова Тимошининой Metaratings.

26-летняя Тимошинина является четырёхкратной чемпионкой Европы в прыжках в воду, трижды она брала золото в синхронных прыжках с вышки и один раз в личном турнире. На чемпионате мира 2019 года Тимошинина была серебряным призёром в смешанных командных соревнованиях с Сергеем Назиным.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.