Финал сезона пройдёт в Тюмени. Непряева может получить «Большой хрустальный глобус» на глазах у российских болельщиков.

Наташа, беги! Российская лыжница впервые за 20 лет может выиграть Кубок мира

После победы в «Тур де Ски» россиянка Наталья Непряева возглавила общий зачёт Кубка мира. Её преимущество над занимающей второе место шведкой Эббой Андерссон – 195 очков, идущая третьей американка Джессика Диггинс уступает 221 очко. Вроде бы огромный гандикап, Непряева – безусловный фаворит на победу в общем зачёте, но это преимущество можно потерять буквально за один этап.

Как Наталье сохранить превосходство и стать первой с 2001 года россиянкой, которая поднимет над головой «Большой хрустальный глобус»? Давайте посчитаем.

До финиша сезона 11 гонок с финалом в Тюмени

С учётом отмены этапа Кубка мира во Франции на сегодняшний день в расписании остались ещё 11 гонок: в Планице до Олимпиады; в Лахти, Драммене, Осло, Фалуне и финал сезона в Тюмени – после Игр в Пекине.

Пять спринтов и шесть дистанционных гонок, включая королевский марафон с огромным количеством бонусов. Последние три гонки сезона объединены в мини-тур, победитель которого получит 200 очков в плюс к тому, что заработает непосредственно в каждой гонке.

Математически в розыгрыше 1330 очков. Это если выиграть все гонки, забрать в каждом масс-старте все бонусы и в квалификации каждого спринта быть на первом месте. Это просто физически невозможно. Количество указано для того, чтобы понять – далеко не всё решено даже при огромном преимуществе.

Какие гонки дают больше всего очков?

Каждый спринт может принести 100 очков за победу и 15 очков за первое место в прологе.

Сильная сторона Непряевой – классический спринт. До финиша сезона пройдут три спринта классикой, но один из них – в Планице, куда перед Олимпиадой рискнут отправиться немногие. Наталья в таких спринтах способна быть в финалах, но даже попадание в полуфинал позволит ей не слишком сильно проиграть победителю. С коньковыми спринтами у россиянки дело обстоит похуже, но главное – проходить квалификацию.

В той же Планице пройдёт и скиатлон, где победителю полагается 100 очков и по 15 очков на двух бонусных отсечках, но опять же к озеру Блед из лидеров приедут немногие. Иначе есть риск провалиться на Олимпиаде.

Марафон в Хольменколлене – это 100 очков плюс по 15 очков на четырёх бонусных отсечках. То есть одна гонка теоретически может дать 160 очков. Если её пропустить, соперницы получат огромное преимущество.

В финале Кубка мира в Тюмени – три гонки. Победа в каждой может дать по 50 очков (в мини-турах всегда половинные очки), но в спринте и масс-старте плюсом идут бонусные очки, а победителю общего зачёта финала полагается 200 очков.

Какие гонки будут ключевыми для Непряевой?

По большому счёту ключевыми будут все гонки после Олимпийских игр.

Пропускать этапы или даже отдельные гонки – давать соперницам шанс. Конечно, выделяются марафон в Норвегии и финал Кубка мира в России.

Но рецепт победы прост – нужно бежать всё. Так что, беги, Наташа! А мы будем болеть за первую в истории победительницу «Тур де Ски» из России изо всех сил. И ждать, что именно в Тюмени Непряева поднимет над головой «Большой хрустальный глобус». Последний раз российская лыжница выигрывала Кубок мира в сезоне-2000/2001. Тогда трофей завоевала Юлия Чепалова.