«Бараны запретят любовь?» Жёсткая реакция на запрет фото украинцев с россиянами на ОИ-2022

Одним из самых обсуждаемых эпизодов летних Олимпийских игр 2020 года, проходивших в Токио, стало совместное фотографирование российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и её украинской соперницы по сектору Ярославы Могучих. После победы россиянки в финале Олимпиады Ярослава подошла к ней, чтобы поздравить с золотой медалью. Девушки сделали традиционное фото, после публикации снимков в средствах массовой информации на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников. Молодую спортсменку даже вызывали в украинское Минспорта для осуществления разъяснительной беседы.

Накануне украинские чиновники решили действовать на опережение и заранее объяснить своим олимпийцам текущую политику их страны. Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине, избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Столь яркая тема для обсуждений не могла не вызвать широкий резонанс в общественной плоскости.

«Допустим, ребята встретятся на пьедестале, что делать?»

«Вместо того чтобы давать олимпийцам нормальные напутствия — побеждать или выражать поддержку — они дают совершенно глупые и непонятные советы. Это не только не помогает, а наоборот, вводит в заблуждение и недоумение. Многие из спортсменов на украинском даже говорить не умеют. Они думают на своём родном русском языке. Как воспринимать эти ограничения? Как спортсмену не говорить на родном языке? Конечно, то, что сейчас творят украинские чиновники, не лезет ни в какие границы.

И после этого они называют себя миролюбивым государством, которое настроено на добрососедские отношения со всеми странами. Из своих спортсменов, которые являются послами добра и мира, чиновники пытаются сделать воинствующих людей, которым запрещено говорить на родном языке. Такое в современном мире недопустимо.

Интересно, на каких ещё языках нельзя говорить? Ведь к Украине есть претензии как у венгерских соседей, так и у польских. На этих языках можно разговаривать? Может быть, многие спортсмены являются представителями этих национальностей… Удивительно слышать недалёкие напутствия.

Что касается запрета на совместные фотографии с российскими спортсменами, это вообще глупость. Многие дружат, тренируются вместе. Допустим, наши ребята встретятся на пьедестале, что делать? Нельзя фотографироваться? Дай бог, чтобы наши спортсмены встречались на подиумах. Мы будем радоваться как за российских, так и за украинских ребят», — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Украина нарушает Олимпийскую хартию»

«Это идёт очень давно: не подходить, не фотографироваться. Такие решения и запреты — это очень плохо. Сами спортсмены ведь общаются, находятся в хороших отношениях. Неужели за ними теперь будут следить, чтобы не общались и не фотографировались друг с другом? Многих ведь объединяет дружба.

Такие рекомендации очень странные и обидные. На Олимпиаде все ссоры должны быть закончены, должна быть дружба. У Олимпийских игр есть лозунг «вместе», но где же тут вместе? Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе — значит и фотографироваться вместе», — сказала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Бараны из министерства спорта запретят любовь?»

«Да они и интервью на русском давать запретили. Это главные вредители украинского спорта — министерство спорта и бараны, которые там работают. Мы живём в одном отеле с украинской командой, давно знакомы, смеёмся: Джима, Меркушина, Билосюк. Девчонки хотят общаться, давать интервью, но не знают, какая реакция будет на родине. Тренеры, спортсмены, сервис говорят друг с другом только на русском, потому что русский язык объединяет.

У Халили вот девушка в украинской команде. Бараны и козлы из министерства спорта запретят любовь? Жизнь запретят? Мне неловко и горестно, что такие козлы руководят украинским спортом и мешают замечательным украинским спортсменам, которых я искренне люблю, дружить и фокусироваться на соревнованиях.

Мама Юли Джимы не скрывает, что смотрит мои репортажи, огромное количество украинских болельщиков пишут каждый день. Если есть бараны и козлы, то что поделать?» — сказал российский комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме Украинская биатлонистка обратилась к Кариму Халили

«Это средневековье — дикое и страшное»

«Это, во-первых, удивительная глупость. Во-вторых, это стыдобушка. Это средневековье – дикое и страшное. С другой стороны, это отъявленный факт русофобии, национализма и пренебрежения к своей собственной истории и своему народу. Те, кто это предлагает, забыли, что почти половина населения на Украине считает родным языком русский.

Так что ничего удивительного. В данном случае Украина сама оказалась оккупирована нацистами, бандеровцами, цэрэушниками. А у них одна цель – максимально рассорить наши народы. Чем они и занимаются. В данном случае и в ходе спортивных состязаний.

Большей мерзости трудно себе представить. Уверен, что спортсмены Украины не выполнят эту установку. Это нормальные, вменяемые люди. Я их многих знаю, со многими дружу. Многие ребята со мной в армии служили и сейчас поддерживают связь. Но, я думаю, переживём мы эти мерзости», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью изданию «Матч ТВ».

«Сами спортсмены не допустят такой беспредел. Это маразматическое заявление»

«Сами спортсмены не допустят такой беспредел. Это абсолютно маразматическое заявление. Безголовая политика. Президент Украины — клоун. Чего ещё от этой страны ожидать можно? Настоящая тупость.

Украина уже и так выглядит смешно, но они продолжают устраивать цирковые представления с помощью вот таких рекомендаций. Мало того, что Зеленский довёл страну с такой богатой землёй и трудолюбивым народом до состояния нищеты, так ещё и позволяет делать такие скандальные заявления в спорте», — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью сайту Sport 24.

Новость по теме «Когда в Россию переезжаешь?» Украинку Могучих затравили за совместное фото с Ласицкене

«Абсолютный бред, если честно»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады-2022. Жулин тренирует украинский танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин.

«Это абсолютный бред, если честно. Как я буду поступать? Я с ними буду разговаривать на русском языке, я не знаю украинского. А как уже они будут поступать (в плане интервью) – это их личное дело.

Я считаю, что это тупость беспробудная, начиная с того, что у Украины конфликт с Россией. Это просто самая большая тупость, которая может быть на Земле. А всё остальное – это уже какие-то отголоски», — сказал Жулин в интервью «Р-Спорт».

«Первый раз о таком слышим»

Стоит заметить, что при этом в той же Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Новость по теме Стал известен состав сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры

Однако в информацию о запрете поступившим украинским спортсменам верится легко, ведь в памяти ещё свежа история, совсем недавно произошедшая с олимпийским чемпионом из Украины Александром Абраменко, который несколько недель назад угодил под настоящий шквал критики на родине как раз таки за готовность разделить радость с россиянами на олимпийском пьедестале.