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Какие машины подарят российским призёрам Олимпиады-2022: что дарили медалистам прошлых Олимпиад

Российские призёры Олимпиады-2022 снова получат машины. А какие — это пока секрет
Егор Бульчук
Что дарили медалистам прошлых Олимпиад
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Известно, что машины будут «эксклюзивные». Раньше это были «БМВ» и «Мерседесы» за миллионы рублей.

Самые успешные российские олимпийцы вернулись домой с медалями. На родине их ждут, возможно, менее ценные, но очень дорогие подарки. Помимо денежных выплат, победители и призёры пекинских Игр получат автомобили – такова традиция, которой этой зимой исполнилось 16 лет.

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Оплата «автобанкетов» — прерогатива негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. По официальным данным, его пополняют предприниматели. Но фактически награждением занимается государство: церемония вручения проходит на территории Кремля; нередко ключи спортсменам передавали первые лица государства – например, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев или президент Владимир Путин.

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В предпоследний день ОИ-2022 директор фонда Александр Катушев рассказал «Матч ТВ», что без дополнительного премирования титулованные олимпийцы не останутся. Им снова вручат авто – по словам Катушева, «эксклюзивные». Остальная информация – это пока секрет.

Предположить, какими моделями пополнится автопарк лучших зимних спортсменов страны, несложно. Судя по опыту прошлых Олимпиад, призовая машина должна отвечать нескольким основополагающим критериям: мощная, почти наверняка немецкая, внедорожник или кроссовер.

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Турин-2006

Впервые наиболее отличившихся атлетов наградили машинами в 2006 году – после зимней Олимпиады в Турине, где российская сборная завоевала 22 награды, в том числе 8 золотых. В тот момент статус спортсмена – чемпион или медалист – на статус машины не влиял. Деление осуществлялось по другому принципу: женщинам вручили внедорожники Lexus RX, мужчинам – Toyota Land Cruiser. Отличия заключались лишь в госномерах: у победителей они содержали цифры «001», у вице-чемпионов – «002», у бронзовых призёров – «003».

Пекин-2008

После предыдущей пекинской Олимпиады – летней в 2008 году – фонд тоже раздавал машины, исходя из пола спортсменов. Мужчины удостоились престижных BMW X5, женщины довольствовались моделью более низкого класса – BMW X3.

Ванкувер-2010

Два года спустя в фонде отказались от гендерной дифференциации и распределили машины в зависимости от достоинства медали. В Ванкувере российская сборная взяла всего 15 наград, поэтому инициаторы раздачи изрядно сэкономили. «Золотые» спортсмены (их было всего шестеро) получили ключи от Audi Q7, «серебряным» подарили Audi Q5, «бронзовым» – Audi A4 Allroad. Машины отличались ещё и по цвету – авто окрасили в цвет медали, которую выиграл спортсмен.

Лондон-2012

В 2012 году подарочные автомобили едва ли стали сюрпризом для российских спортсменов: призёры летних Игр получили те же Audi – только более новых моделей: A8 за победу, A7 Sportback за второе место, A6 – за третье. Зато вручением занимался лично президент Путин.

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Сочи-2014

Домашняя Олимпиада не перестала быть особенной и после её окончания. Фонд отступил от предыдущей стратегии и выбрал новую марку – Mercedes-Benz. Чемпионы уехали с Красной площади на модели GL, серебряные призёры – на ML, бронзовые – на GLK. 15-летнюю Юлию Липницкую, которая не имела права на управление транспортным средством, увезла мама.

Рио-де-Жанейро-2016

Чтобы поощрить российских участников бразильских Игр, организаторы вернулись к проверенным BMW: X6 достались победителям, X5 и X3 – обладателям вторых и третьих мест соответственно.

Пхёнчхан-2018

По итогам Олимпиады в Южной Корее подход изменился лишь косметически. X6 – чемпионам, X5 – серебряным, а бронзовым — X4. Потратить на машины пришлось довольно много: в Пхёнчхане не нашла себе равных хоккейная команда, в составе которой было почти 30 человек. В общей сложности на покупку автомобилей ушло не менее 200 млн руб.

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Токио-2020

Олимпийские игры в Токио откладывались несколько раз – вручение премиальных машин тоже состоялось с солидной задержкой. О продолжении акции сообщили лишь через месяц после завершения последних соревнований. Спортсмены потеряли ещё и в качестве: чемпионы смогли сесть за руль BMW Х5, остальным доверили только X3 разной комплектации.

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Движимыми подарками олимпийцы распоряжаются по-разному. Фигуристка Екатерина Боброва продала машину и перечислила деньги в благотворительный фонд Константина Хабенского. Биатлонист Алексей Волков тоже расстался с авто, но для другой цели – вместо сочинского Mercedes-Benz он приобрёл подержанный Porsche Panamera. Пловец, призёр Рио-2016 Антон Чупков добавил к BMW элементы тюнинга и ездит на ней до сих пор.

В отличие от денежных выплат, автомобили не суммируются: не дают более одной машины. С этой точки зрения пятикратный призёр Пекина-2022 Александр Большунов не превзойдёт, например, Марка Кондратюка. На Олимпиаде фигурист одержал победу в командном турнире, хотя в мужском зачёте не был лучшим ни в короткой, ни в произвольной программах.

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