«Если хотеть победить, то как Трусова». Кто подарил нам самые яркие эмоции на Олимпиаде

«Если и хотеть победить — то как Трусова»

Евгений Марков — об Александре Трусовой

Меня поразило её желание победить. Ещё никогда прежде я не видел столь плотных и растерзанных эмоций по отношению к себе и упущенной победе. И тем более от 17-летней девушки, которая обычно радует видео с собакой и поражает длиной своих рыжих волос.

Если и хотеть победить – то как Трусова. Вытереть слёзы, выйти на церемонию награждения, потом всё же улыбнуться на вручении медали, а в интервью после крайне насыщенного для неё дня сказать: «Я плакала, потому что давно не была дома, соскучилась по родителям и собаке».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В тот вечер фигурного катания мы увидели непарадную сторону этого изящного вида спорта. Срыв, слёзы и гнев Трусовой из-за того, что у неё всё получилась, но стала она из-за этого второй.

Трусова катала произвольную программу в образе Круэллы – именно её история случилась и с самой фигуристкой. Наполовину белая, наполовину чёрная история и полярная в плане эмоций.

Вот этим эмоциям Александры я и аплодирую! Эмоциям – во имя собственной победы.

«Ридзик — как раз из тысяч «незвёздных. Хорошо, что он забрал свою медаль»

Михаил Чесалин — о Сергее Ридзике

К историям звёздных атлетов на Олимпиаде приковано внимание миллионов болельщиков, а трудности сотен и тысяч тех, кто не слишком известен, публика чаще всего просто не замечает.

Сергей Ридзик – как раз из тысяч «незвёздных». Несмотря на то что в Пекине он выиграл вторую бронзу Игр, мало кто представляет себе, что вообще такое ски-кросс.

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Но дело даже не в этом. После завершения соревнований счастливый Ридзик не смог сдержать эмоций в прямом эфире и со слезами на глазах попросил прощения у жены. Выяснилось, что из-за подготовки к Олимпиаде он не мог быть рядом с ней во время рождения дочери.

Хорошо, что Сергей забрал свою медаль. А представьте себе, какая драма была бы в жизни человека, если бы он ещё и на Олимпийских играх не смог добиться успеха.

Благо всё обошлось. Ридзик едет к семье с олимпийской медалью. И когда-нибудь он покажет дочке самое трогательное видео Олимпиады-2022 – своё эмоциональное интервью.

«Ступак — главная зажигалка этой команды. Путь Вика к бронзе — восхищение»

Андрей Панков — о Юлии Ступак и Вике Уайлде

Вся лыжная сборная России — это невероятный клубок эмоций и классных людей и спортсменов. Все они уникальны по характеру и в проявлении своих эмоций. Но особняком во всей команде для меня стоит Юлия Ступак.

Фото: Tom Weller/Getty Images

Ступак — главная зажигалка этой команды, которая, по ощущениям, способна поддаваться вообще всем чувствам этого мира. На этой Олимпиаде она прошла через эмоциональные американские горки от «По ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать» после первой гонки до «У меня будет сейчас такой кураж-бомбей!» и танца на подиуме после золота в эстафете.

Особенно ценно, что победа в эстафете — огромнейшая заслуга Юлии, которая создала отрыв на первом этапе. Ступак — это история преодоления себя на этих Играх. Поэтому для меня она герой Олимпиады.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Слёзы Виктора Уайлда после его бронзового заезда в Пекине — один из главных хайлайтов Олимпиады для России. Весь путь Вика к этой бронзе вызывает восхищение. После Сочи, где Уайлд выиграл две золотые медали, его карьера резко шла на спад. В Пхёнчхане он выбыл на стадии 1/8, потом девять месяцев восстанавливался от тяжёлой травмы колена и вообще не был уверен, что поедет в Пекин. Ко всем физическим и ментальным проблемам добавились личные. Но в какой-то момент Вик понял: сноуборд — лучшее, что у него получается в жизни, поэтому 35-летний спортсмен решил ехать в Китай.

Медаль Уайлда — большая радость за человека, который преодолел все проблемы и воспрял тогда, когда в него никто не верил. И на это восприятие никак не влияет тот факт, что Вик родился в США. Благодаря искренности и любви к России он давно стал своим. А его уже великое интервью про выигрыш 0.01 секунды у корейца в четвертьфинале это только подтверждает.

«Аввакумова и вся команда по прыжкам с трамплина добились, чтобы сработал джекпот»

Вячеслав Опахин — об Ирине Аввакумовой

Олимпиада — это ведь не только медали с одной стороны и личные трагедии с другой. Это ещё и о том, как не сдаваться. Потому что однажды Вселенная может раскидать карты так, что ты сорвёшь джекпот. Это об Ирине Аввакумовой и всей команде по прыжкам с трамплина на лыжах.

Вот уж где мы точно не ждали медалей, так это здесь. Последняя награда — маркирована аж 1968 годом, когда Владимир Белоусов взял золото на Играх в Гренобле. И в Пекин мы ехали с талантливой командой, но были мощнейшие конкуренты.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Для Аввакумовой это третья Олимпиада. У неё целый личный музей наград (например, 3 золота Универсиады), а вот с Олимпийскими играми не сложилось. К Пхёнчхану она готовилась целенаправленно, но заняла 4-е место и сильно переживала из-за этого. «Если бы знала, что это мне не под силу, просто отказалась бы. Весь сезон себя готовила именно под этот старт, но что-то не получилось. Уходила со старта и понимала: подвела всю команду, всю страну», — сетовала Ирина.

В Пекин она ехала без претензий на медали, в чём сама призналась. Однако после успешного личного старта заметила тусклый блеск возможной награды. Уверенность Аввакумовой, конечно, сыграла на общем настрое. Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня ухватились за свой шанс.

Дисквалификации — это проблемы тех, кто попал под санкции. Это не умаляет заслуги тех, кто взял своё. Потому что бан — вообще не гарантия для конкурентов, что медаль можно подобрать с пола. Наши спортсмены проявили лучшие качества и выгрызли это серебро. Аввакумова рассказала, что по пути на награждение едва сдерживала слёзы и не верила. Била в плечо Данила Садреева и спрашивала: «Это не сон?». «Больно! — отвечал Садреев. — Значит, не сон». Точно не сон!

«Всё это время они копили силы и спортивную злость ради самого важного момента»

Яна Левхина — о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове

Олимпиада в Пекине для многих фигуристов стала возможностью закрыть пхёнчханские гештальты. Нэйтан Чен, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Вэньцзин Суй и Хань Цун обидно упустили победы на прошлых Играх, но за четыре года провели внушительную работу над ошибками, благодаря чему в Китае не оставили соперникам и шанса. Их победы в Пекине — одна из высший справедливостей в спорте. На их фоне менее впечатляющей выглядит история Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, ставших лишь серебряными призёрами. Но развязка Олимпиады для Жени с Володей оказалась не менее драматичной и уж точно не менее счастливой.

Четыре года назад в Пхёнчхане «рыжики», как фигуристов ласково называют болельщики, шли вторыми после короткой программы и были близки к победе. Но в произвольной насовершали столько ошибок, что не смогли даже взобраться на пьедестал. Увидев результаты, Тарасова горько разрыдалась. На убитые горем лица фигуристов было по-настоящему больно смотреть. Но они были ещё совсем молоды, не было никаких сомнений, что они своё ещё возьмут.

Однако то поражение слишком больно ударило по фигуристам. Разрушились их личные отношения, потерял интерес к ним собственный тренер, назвав «старым проектом», окончательно ушла стабильность. Подхватил пару совсем неопытный в тренерстве олимпийский чемпион Максим Траньков, но результатов всё не было. Сложно вспомнить, когда до Олимпиады Тарасова и Морозов выдавали сразу два чистых проката. Да и выдавали ли вообще? Они объездили полмира в поисках решения своих проблем, собрали вокруг себя огромную команду, но ничего не получалось. В России тем временем начали появляться молодые и более стабильные фигуристы. На «рыжиках» же уже несколько раз поставили крест.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Но всё это время они копили силы и спортивную злость ради самого важного момента в их жизни. В Пекин приехали Женя с Володей, которых мы до этого никогда не видели. Полная уверенность в глазах, невероятная стабильность, окрылённость, желание биться… Они вложили всё, чтобы выдать на Олимпиаде те прокаты, которые будут пересматриваться годами. После произвольной их жизни Тарасова с Морозовым крепко обнялись и разрыдались. За бортиком не сдерживал слёз Максим Траньков, который прошёл с ребятами через все испытания и не бросил их в трудный момент. «У нас это получилось», — сказал Морозов, обнимая наставника.

Момент истины. Объявление оценок. Женя с Володей, обнявшись с тренерами, ждут решения судей. Арбитры выставляют им лучшие баллы в карьере, и Тарасова рыдает. Точно так же, как и в Пхёнчхане, но уже от счастья. И хоть в итоге получилось взять лишь серебро, эта медаль для них поистине с золотым отливом.

История Тарасовой и Морозова показывает, что порой нужно упасть сто раз, прежде чем прийти к своей главной цели.