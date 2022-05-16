Россию могут оставить без трансляций Олимпиады-2026. Что происходит?!

В понедельник, 16 мая, по российским СМИ волной прокатилась новость о том, что в России не покажут Олимпийские игры 2026 и 2028 годов. Связано это было с новостью о проведении тендера на показ соревнований в Европе: в списке стран, куда будут продаваться права, не оказалось России и Беларуси.

Неужели наша страна действительно останется без легальных трансляций Олимпиады? Или всё-таки не стоит торопиться с выводами?

Правильный ответ – торопиться не стоит. Но насторожиться можно.

Президент МОК Томас Бах Фото: David Ramos/Getty Images

В изначальном варианте пресс-релиза на сайте МОК Россия и Беларусь были в списке стран, на которые распространялась продажа медиаправ в Европе. Но 2 марта в новость были внесены изменения: две страны из перечня убрали.

Выглядит, безусловно, крайне неприятно, однако на данный момент поводов для паники у поклонников спорта нет. То, что Россию исключили из европейского пакета, не равносильно тому, что нашей стране запретили продавать права на трансляции предстоящих Олимпиад. Понятно, что на сегодняшний день геополитическая обстановка такова, что санкции множатся, и лишение её граждан возможности смотреть Олимпиаду – это пусть и мелкий, но неприятный укол. Однако через несколько недель или месяцев ситуация может измениться в лучшую сторону. И ничего не будет мешать какой-либо компании выкупить права на трансляцию соревнований в России, без привязки к европейскому пакету.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Собственно, так было и раньше: права на трансляции Олимпиад с 2018 по 2024 год выкупала компания Discovery. Она выложила € 1,3 млрд, а затем окупила затраты продажей сублицензий европейским странам.

Россия же получила права после проведения отдельного тендера. Их выкупила компания Telesport, и уже она перепродавала права отдельным каналам.

Соответственно, то, что Россию в европейский пакет не включили – это пока не страшно. Для нас могут устроить отдельный тендер. Безусловно, вероятность того, что МОК пойдёт на принцип и захочет оставить российских зрителей без Олимпиады, тоже существует, но хочется верить в здравый смысл.

Безусловно, важным фактором будет и то, пустят ли на Игры спортсменов из России. Если пустят, то и с правами на трансляции вопрос решится. Просто глупо лишаться дополнительного дохода от продажи прав в Россию.

Если не пустят, то возможны разные варианты. Но почти всё будет зависеть от позиции МОК. Какой она будет через год или два – предположить трудно, всё может кардинально измениться. Олимпиада-2026 ещё не скоро, за четыре года и российские спортсмены могут быть восстановлены в правах, и с трансляциями всё может наладиться. Пока нужно немного подождать.