Хореограф Тутберидзе: ну что, потрепали нервы!? А теперь, девочки, утрите им всем нос
Поделиться
Хореограф группы Этери Тутберидзе и руководитель спортивно-танцевальной студии AJ DANCE STUDIO для фигуристов и любителей танца Алексей Железняков эмоционально отреагировал на допуск российской фигуристки Камилы Валиевой к одиночным соревнованиям среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Ну что? Потрепали нервы? А теперь, девочки, утрите им всем нос. Вы лучшие и точка!», — написал Железняков в своём «Инстаграме».
Напомним, что короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
23:20
-
22:55
-
22:39
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:25
-
20:23
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:47
Партнерский контент