Хореограф Тутберидзе: ну что, потрепали нервы!? А теперь, девочки, утрите им всем нос

Хореограф группы Этери Тутберидзе и руководитель спортивно-танцевальной студии AJ DANCE STUDIO для фигуристов и любителей танца Алексей Железняков эмоционально отреагировал на допуск российской фигуристки Камилы Валиевой к одиночным соревнованиям среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Ну что? Потрепали нервы? А теперь, девочки, утрите им всем нос. Вы лучшие и точка!», — написал Железняков в своём «Инстаграме».

Напомним, что короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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