Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Хореограф Тутберидзе: ну что, потрепали нервы!? А теперь, девочки, утрите им всем нос

Хореограф Тутберидзе: ну что, потрепали нервы!? А теперь, девочки, утрите им всем нос
Комментарии

Хореограф группы Этери Тутберидзе и руководитель спортивно-танцевальной студии AJ DANCE STUDIO для фигуристов и любителей танца Алексей Железняков эмоционально отреагировал на допуск российской фигуристки Камилы Валиевой к одиночным соревнованиям среди женщин по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Ну что? Потрепали нервы? А теперь, девочки, утрите им всем нос. Вы лучшие и точка!», — написал Железняков в своём «Инстаграме».

Напомним, что короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022