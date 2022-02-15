Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Анна Щербакова
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Во вторник, 15 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 начнутся личные соревнования фигуристок. Женщины представят короткую программу. Старт турнира запланирован на 13:00 мск. Прямую трансляцию соревнований покажет Первый канал.
Анна Щербакова станет второй из россиянок, вышедших на лёд. Она должна показать свою программу в 17:05 мск.
Россию в женских одиночных соревнованиях представят Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Все россиянки попали в пятую разминку.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
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