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Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Анна Щербакова

Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Анна Щербакова
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Во вторник, 15 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 начнутся личные соревнования фигуристок. Женщины представят короткую программу. Старт турнира запланирован на 13:00 мск. Прямую трансляцию соревнований покажет Первый канал.

Анна Щербакова станет второй из россиянок, вышедших на лёд. Она должна показать свою программу в 17:05 мск.

Россию в женских одиночных соревнованиях представят Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Все россиянки попали в пятую разминку.

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Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
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