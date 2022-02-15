Фигурное катание, Олимпийские игры — 2022: во сколько выступает Александра Трусова

Во вторник, 15 февраля, в Пекине (Китай) на зимних Олимпийских играх – 2022 начнутся личные соревнования фигуристок. Женщины представят короткую программу. Старт турнира запланирован на 13:00 мск. Прямую трансляцию соревнований покажет Первый канал.

Александра Трусова станет последней из россиянок, вышедших на лёд. Она должна показать свою программу в 17:12 мск.

Россию на Олимпиаде представят Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Все россиянки попали в пятую разминку.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.



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