Тихонов: в составе на эстафету нет Буртасовой? Будь я там, сделал бы всё по-другому

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Другой состав на эстафету придумать очень сложно. Из того, что у нас есть, он самый оптимальный. Ожидаем медалей, но сейчас лучше ничего не предсказыватть. Девушки всё читают, психологически это откладывается. Самый главный соперник спортсмена — он сам. Надо превзойти самих себя.
В составе на эстафету нет Буртасовой? Был бы я там, сделал бы всё по-своему. И по мужской эстафете говорил, что нужно на последний этап ставить Максима Цветкова. Не прислушались, но и ругать никого не надо. Памятники ставят из бронзы, а не из серебра и золота», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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