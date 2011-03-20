Песочный "Локомотив" набирает ход

Свой второй поединок на чемпионате мира среди клубных команд «Локомотив» проводил против бразильского «Сантоса». Россияне вновь открывали игровой день, и, возможно, именно ранним началом поединка объяснялось малое количество болельщиков на трибунах. Однако организованная группа фанатов, не перестававшая скандировать речёвки и распевать гимны во славу своего великого клуба, создавала достаточно внушительный шумовой эффект.

Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира.

Групповой этап. Сан-Паулу.

Группа А



«Локомотив» — «Сантос» — 4:3 д.в. (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

«Коринтианс» — «Сиэтл» — 2:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) пен.2:1



Группа В

«Фламенго» — «Милан» — 3:2 д.в. (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

«Васко да Гама» — «Бока Хуниорс» — 3:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) пен.3:2

Счёт вновь, как и в матче против «Сиэтла», открыл Мачи. Незамысловатый ввод мяча из аута в исполнении Горчинского закончился ударом румынского легионера в совершенно пустой угол. Для хозяев песка прозвучал первый звоночек, однако бразильцы, вместо того чтобы прислушаться к нему, решили, что называется, россиян перезвонить. Розыгрыш с центра поля закончился ударом Дунги под перекладину ворот Сидоренко, немного запоздавшего с прыжком. После столь быстрого начала команды стали действовать осторожнее, и следующий потенциально голевой момент возник у нашего капитана, однако Леонов так до конца и не решил, пробить ему по воротам или отдать передачу Шайкову. В итоге у Ильи получился сильный и неточный прострел в направлении дальней штанги.

Свою лепту в ход поединка вносили и арбитры. Любая борьба в штрафной площадке «Сантоса» практически неизменно заканчивалась штрафным в сторону ворот «Локо». До перерыва счёт более не менялся, а во второй 12- минутке место на последнем рубеже обороны российского клуба занял колоритный Джамал из ОАЭ. На первый взгляд он как минимум в полтора раза превосходил Виталия Сидоренко в ширине, однако, забегая вперёд, внушительные габариты кипера не помешали ему отстоять свой период «на сухую». А «Локо» забил уже на первой минуте. Снова аут, Леонов буквально вложил мяч в голову Даниелю, и тот с двух метров неотразимо пробил головой. Второй звоночек просто обязан был заставить хозяев задуматься.

Совсем скоро гости могли забить и ещё, однако блестящая комбинация, в которой приняли участие Даниэль, Шкарин и Шайков закончилась ударом последнего в голкипера «Сантоса» де Алвеса. После этого эпизода бразильцы прибрали инициативу к своим рукам, а железнодорожники предпочли владению мячом организованную оборону. Шайков однажды смог убежать в контратаку, но его завершающему удару не хватило точности.

Но самый реальный шанс увеличить разрыв в счёте возник у Леонова. Голкипер «Сантоса» сыграл руками за штрафной площадью, и россияне получили право на «почти что пенальти». Бить решил наш капитан, однако де Алвес угадал направление удара и вытащил мяч из ближнего угла. В концовке периода команды обменялись опасными моментами. Сначала Джамал выудил зелёную сферу из собственной «девятки» после коварного рикошета от песка, а за секунду до свистка на перерыв Шайков опасно бил головой, но промахнулся на считаные миллиметры.

Турнирная таблица

2-й тур.



Группа А

1. «Локомотив» — 2 игры, 5 очков.

2. «Коринтианс» — 2 игры, 5 очков.

3. «Сантос» – 1 игра, 0 очков.

4. «Спортинг» — 1 игра, 0 очков.

5. «Сиэтл» — 2 игры, 0 очков.



Группа В

1. «Барселона» — 1 игра, 3 очка.

2. «Фламенго» – 1 игра, 2 очка.

3. «Милан» — 2 игры, 2 очка.

4. «Васко да Гама» — 2 игры, 2 очка.

5. «Бока Хуниорс» — 2 игры, 0 очков.

На третий период вновь вышел Сидоренко и первым же ударом получил себе второй гол. Бил вновь Дунга, однако на этот раз бразилец направил мяч низом. Через минуту арбитры узрели у капитана хозяев Веллингтона игру рукой, и «Локомотив» получил прекрасный шанс выйти вперёд. На этот раз штрафной с убойнейшей дистанции вызвался исполнить Даниель, однако и с его выстрелом де Алвес справился, а добивание Шайкова оказалось неточным. Впрочем, уже через минуту Егор полностью реабилитировался. Получив мяч на позиции столба, он развернулся в левую сторону и хладнокровно пробил мимо кипера хозяев.

За пять с половиной минут до окончания третьего периода Дунга получил право на штрафной. До ворот было далековато, да к тому же мяч располагался в непосредственной близости от боковой линии. Однако Сидоренко не смог справиться с ударом бразильца, и счёт в этом поединке сравнялся в третий раз. В концовке встречи отличные шансы были у Даниеля и испанца Кумана, защищавшего цвета «Сантоса», однако этой игре было суждено закончиться лишь в овертайме.

И вот там-то хозяева услышали последний звонок. Очередной аут у ворот «Сантоса» закончился тем, что Шайков с полуметра забивал головой в пустые ворота. Дунга с центра поля решил не бить, а больше у бразильской палочки-выручалочки возможностей для удара не представилось. На последних секундах даже де Алвес решил подключиться к атаке, однако толку от этого смелого поступка не было никакого. «Локомотив» одержал вторую победу подряд и вместе с «Коринтиансом», с огромным трудом и при совершенно безобразном судействе выигравшем у «Сиэтла» лишь в серии пенальти, возглавил турнирную таблицу группы А. В понедельник у железнодорожников выходной, а уже во вторник им предстоит встретиться с португальским «Спортингом».