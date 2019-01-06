Альпийский ад. Устюгов проиграл «Тур де Ски», но он всё равно герой!

С верой в чудо

13-й розыгрыш престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» уже стал историческим для российского спорта. Впервые в истории в тройку общего зачёта среди женщин попала девушка из России. Наталья Непряева стабильно прошла весь недельный марафон, выдержала изнуряющий заключительный подъём и стала второй, уступив только неутомимой норвежке Эстберг.

Это фантастика! Российская лыжница вошла в историю «Тур де Ски» У Натальи Непряевой к вершине чудовищной горы не было сил. Только воля и характер. Есть первая медаль россиянок на «Тур де Ски»!

Мужчины имели все шансы сделать итоги «Тур де Ски» ещё более запоминающимися. Для ещё одного рекорда было достаточно сохранить предстартовое положение лыжников в общем зачёте, согласно которому на пьедестале двое россиян – Устюгов и Большунов. Две награды россияне за день завоёвывали в 2013 году, а вот три (с учётом женских стартов) – никогда.

До последнего хотелось верить в победу, учитывая, как силён на горе Альп-де-Чермис Сергей Устюгов, но стартовый лист пасьюта показывал, что россиянам нужно чудо. Йоханнес Клебо имел отличный запас, чтобы стать третьим норвежцем, добывшим золото «Тур де Ски» после Сундбю и Нортуга. Форсировавший старт сезона Устюгов отставал от него на 80 секунд. Александр Большунов сил, похоже, сохранил больше, но был от Клебо дальше ещё на 23 секунды.

А ведь на последнем подъёме уже нет никаких бонификаций и промежуточных спринтов. Чтобы стать первым, нужно ликвидировать отставание. В крутую гору. Это титанически трудно!

Всё кончено? Устюгова «вырубило» в масс-старте Сергей Устюгов не выдержал форсированный старт сезона. А норвежец Клебо выиграл масс-старт и вплотную приблизился к победе на «Тур де Ски».

Норвежец силён на равнине

Клебо, стартовавший в гордом одиночестве, пошёл явно не прогулочным шагом. Это стало очевидно уже на отметке 1,8 км. На стартовом отрезке Устюгов уступил норвежцу одну секунду, а Большунов – шесть. Но западения скорости у Александра не было, потому что резвый итальянец де Фабиани потерял ещё больше – от третьего места его отделяла уже минута.

На 4-километровой отметке Клебо смог отбить у соперников ещё несколько секунд. Устюгов уступал совсем по чуть-чуть, но всё же уступал – отставание выросло до 84 секунд. Большунов проиграл лидирующему норвежцу без четырёх секунд две минуты, но при этом де Фабиани был уже в трёх минутах. Дальше шёл норвежец Дидрик Тёнсет, а за его спиной – целая группа преследователей, в которой было двое россиян: Мельниченко и Спицов.

Большунов под натиском

Клебо начал потихоньку набирать высоту и соответственно сбавил темп по отношению к тем, кто ещё шёл у подножья. Отрывы Большунова и Устюгова вернулись к стартовым, да и де Фабиани за спиной россиян прибавил – до виртуального пьедестала снова осталось меньше минуты.

На седьмом километре Сергей и Александр пустились в атаку. Оба отбили у Клебо по десятку секунд, однако норвежец, похоже, пока не сопротивлялся натиску, а экономил силы на финиш.

Устюгов продолжал атаковать, хотя было видно, как ему трудно. Отставание от лидирующего норвежца сократилось почти вдвое, но это означало, что отыграть нужно было ещё 40 секунд. Большунову же стоило озаботиться тем, чтобы сберечь третье место в гонке и в общем зачёте. Группа преследователей, составленная из Рёте, Крюгера и Мельниченко уже проглотила де Фабиани и стала доставать опытного россиянина. Оставалось лишь полминуты.

Альпийский ад

За полкилометра до финиша альпийский ад уже вовсю поджаривал Большунова. На крутом подъёме силы начали оставлять его. Симен Крюгер уже дышал в спину россиянину, но обгонять долго не решался – погоня и у него отняла немало сил. А впереди всё ещё боролся за чудо Сергей Устюгов: ему нужно было отыграть 35 секунд… 30… 25… На крутых участках преимущество таяло, однако, когда трасса чуть выравнивалась, Клебо мог стабилизировать отрыв.

За 300 метров до финиша Устюгов увидел вдалеке спину норвежца – до него оставалось ещё 20 секунд. Наверняка догнал бы Сергей Йоханнеса, если бы подъём был хотя бы на полсотни метров выше. Но в спорте сослагательного наклонения нет. Устюгов отыграл у Клебо минуту с лишним, но для победы в «Тур де Ски» этого оказалось мало. Клебо закончил турнир первым, опередив лидера сборной России на 16 секунд. Большунов, к сожалению, не справился с натиском двух норвежцев и стал лишь пятым. Крюгер – третий, Рёте – четвёртый.

Сергей Устюгов, став вторым на любимом «Тур де Ски», собрал полный комплект наград многодневки: в 2016 году он был третьим, в 2017-м – первым. А ещё показал, что даже ворвавшись в сезон уже по ходу, можно добиваться впечатляющих успехов.

Ждём продолжения яркой борьбы на чемпионате мира?