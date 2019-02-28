Норвегия пала! Девушки из России сделали своё дело

Ждём бронзу!

На чемпионате мира по лыжным гонкам жарко. Подогревает всё и австрийское солнце, и австрийская полиция, поймавшая несколько лыжников прямо на переливании крови.



От таких новостей мы в России привыкли вздрагивать. Но к нам – никаких претензий!

Какой чистый спорт?! Кровь переливают прямо во время чемпионата мира по лыжам И пусть виновные арестованы, и пусть им грозит три года тюрьмы. Разве после такого можно верить каким-то чистым иностранным спортсменам?

А раз так, то сосредоточимся на спорте. В последний зимний день в Зеефельде разыгрывались медали в женской эстафете. Сборную России представляла та же четвёрка, что год назад неожиданно выиграла медаль Олимпиады в Пхёнчхане. И если там бронзовой награде многие удивились, то на этом чемпионате мира на призовую тройку многие уже рассчитывали.

Расстановка россиянок по этапам была чуть иной по сравнению с Олимпиадой. Открывала гонку Юлия Белорукова, далее – Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева в качестве финишёра. Оно и логично: Непряева – сильнейшая из наших девушек в этом сезоне.



Понятно, что тягаться со сборной Норвегии россиянкам не под силу. Да и шведки, если судить по составу, тоже где-то в другой лиге. Однако на бронзу Россия действительно могла рассчитывать в полной мере. Бороться с командами Финляндии, США и Германии наши девушки готовы!

И осталось их трое?

На первых километрах гонки темп основной группе задавала немка Виктория Карль, которая как вырвалась вперёд, так и лидировала на протяжении всего круга. По дистанции Виктория шла с умеренной скоростью, а потому почти все лыжницы шли одной плотной группой. В первых рядах этой группы был заметен и красный комбинезон россиянки Юлии Белоруковой.

Настоящая борьба началась на втором круге. Карль постепенно прибавляла в скорости, и группа начала растягиваться, а затем и порвалась: в отрыв ушли команды Германии, Швеции, Норвегии и России. Убежать далеко не удалось, но это было и не нужно, поскольку решающим стало не первое ускорение лидеров, а второе, которое инициировала Белорукова. Её темп подхватили норвежка Эстберг и шведка Якобсен. Трио лидеров пришло на передачу эстафеты практически одновременно, причём с заметным просветом – до Германии было уже семь секунд.

Отстаём. Но бьёмся!

Взвинчивать темп прямо на старте второго этапа девушки из России, Норвегии и Швеции не стали, а потому трио лидеров превратилось в пятёрку: подтянулись немка Хенниг и итальянка Скардони, которая, казалось, выдерживает скорость соперниц из последних сил.



Вторая серия классной тактической борьбы началась сразу после того, как лидеры пересекли отметку 7,5 км. Уже на стартовой прямой Эстберг рванула вперёд, а Карлссон успела подхватить это ускорение. Скардони отстала сразу, Седова и Хенниг включились с некоторым опозданием, но всё-таки не позволили соперницам убежать далеко вперёд – догнали.



В главный подъём Эстберг снова «замолотила» что есть силы, Карлссон подхватила, и за несколько десятков метров девушки из Скандинавии добыли восемь секунд отрыва. Было видно, как тяжело Седовой, и если бы не более свежая немка, за которую россиянка вцепилась зубами, всё могло бы быть совсем плохо. А так россиянка передала эстафету четвёртой – в 12 секундах от Норвегии.

Проиграли даже бронзу?

В паре лидеров шведка Калла и норвежка Якобсен будто сговорились и, меняясь местами, поддерживали высокий темп. А в борьбе за третье место, в которой участвовала сборная России, никакой совместной работы не было: немка Сандра Рингвальд помчалась вперёд в надежде настичь лидеров. Догнать не удалось, но от Анны Нечаевской немка убежала – Россию к середине этапа от третьего места отделяли уже 14 секунд. Но хотя бы за спиной никого не было.



А на втором круге стало понятно, что тактически Нечаевская обыграла Рингвальд. У немки кончились силы, и россиянка сначала увидела её спину, затем догнала, а потом и вышла вперёд в борьбе за бронзу. О медалях другого достоинства речи уже не шло: до виртуального серебра было больше минуты. В дуэли лидеров же Калла «укатала» Якобсен и, здорово отработав решающий подъём, «привезла» ей на последней передаче эстафеты солидный гандикап – 18 секунд.

Швеция – чемпион. Россия – с медалью

Терезе Йохауг с первых же метров дистанции бросилась отыгрывать драгоценные секунды. Поначалу отставание от Стины Нильссон не уменьшалось, но мощь норвежки сказывалась в подъёмах. И ровно за половину этапа Норвегия отыграла половину отставания – осталось восемь секунд.



Россиянка Непряева и немка Гиммлер игры в догонялки решили не устраивать – не торопясь шли по дистанции и готовились к тому, чтобы биться за медаль эстафеты в своеобразном спринте. Ни впереди, ни сзади никого не было, а значит, это была чистая дуэль за бронзу.



Завершилось это сражение, впрочем, быстро и, на наше счастье, без сюрпризов. На очередном подъёме Непряева легко расправилась с соперницей и финишировала в гордом одиночестве. Есть бронзовая медаль! Всё, что могли сделать россиянки, они в эстафете сделали!



Йохауг же без особого труда догнала Нильссон и… проиграла ей. Стина накапливала силы и, чуть отсидевшись за спиной норвежки, нанесла ей мощнейший удар! Дело даже до борьбы в створе не дошло. Счастливые подруги по команде бросились обнимать упавшую без сил Стину, а Йохауг скромно объехала кучу-малу, образовавшуюся сразу за финишной линией.



Норвежки сегодня вряд ли будут искренне улыбаться. А россиянки будут, однозначно!