Канадский клоун и норвежский «рюкзак». Как Большунова оставили без Кубка мира

То, что произошло на финише последней гонки сезона на Кубке мира по лыжным гонкам, иначе как цирком не назовёшь. То, что делал норвежец Йоханнес Клебо вместе со своим другом канадцем Алексом Харви, – точно не спорт. Формалисты будут утверждать обратное и говорить, что официально никаких правил никто не нарушал. Только вот осадок от таких побед останется надолго, и уж точно такие «выкрутасы» Клебо не имеют ничего общего с выступлениями великих чемпионов.

Настоящий герой. Большунов отыграл у Клебо минуту! Но норвежец был хитрее На старте Кубка мира Большунов проигрывал Клебо минуту. Но догнал норвежского чемпиона и подарил российским болельщикам надежду.

FIS, что ты делаешь? Прекрати!

Виноват в этом не только и столько сам норвежец, сколько вся система, выстроенная Международной федерацией лыжных гонок (FIS). Ну не может быть самым сильным лыжником планеты человек, который не в состоянии пробежать больше 15 км! А в длинных раздельных гонках Клебо ничего собой не представляет. Это факт, который легко проверить, пробежавшись по его результатам в этом году. В FIS в последние годы выстраивают календарь с небольшим количеством «разделок» и обилием спринтов. А гонки на 30 и 50 километров проводятся по разу, словно повинность. Норвежец Клебо, да и его товарищи по команде в таких условиях чувствуют себя просто превосходно.

Лыжные гонки на Кубке мира превратились в череду спринтов. То же самое касается и «Тур де Ски», где было сделано всё, чтобы Клебо было комфортно. Может, тогда просто вручать кубок Йоханнесу перед началом сезона? Зачем вообще эти интриги?



Причина, почему так происходит, очень проста. Норвегия генерирует большое количество спонсоров, которым, конечно, хочется, чтобы их соотечественник был успешен, добивался побед, завоёвывал трофеи. И FIS, которой тоже надо на что-то существовать, прекрасно это понимает. Просто бизнес, ничего личного.

Большунову сломали палку, но не волю. Он всё ещё может обогнать Клебо Большунов со сломанной палкой не смог навязать Клебо борьбу в масс-старте. Шансы взять «Глобус» ещё есть, но нужно совершить невероятное!

Почему Харви – настоящий клоун

Теперь пару слов о канадце Алексе Харви, который вместе с Большуновым догонял Клебо, а затем опередил российского спортсмена в финишном створе.



Канадец радовался победе Клебо на финише едва ли не больше, чем сам норвежец. Оказалось, что для Харви было важно оставить русского парня без титула. Даже важнее, чем своё завершение карьеры. После финиша он демонстративно показал Большунову свой бицепс и посмеялся в его сторону. Если бы Саша знал английский на достаточном уровне, не сомневайтесь, Харви ещё обязательно ляпнул бы что-то обидное.

Днём ранее именно канадец наступил на палку Большунова в масс-старте, после чего крикнул «Погнали» всем, кто шёл рядом. Это позволило группе, в которой был Клебо, создать отрыв от россиянина и, по сути, лишить его шансов на победу в общем зачёте Кубка мира. Никаких турнирных задач у Харви в этой гонке не было. Видимо, просто было желание помочь норвежскому товарищу.

Тёнсет: когда у Большунова сломалась палка, Харви крикнул: «Погнали!»

«Русские не хотят с нами общаться»

Перед Олимпиадой в Корее канадец жёстко прошёлся по лидерам сборной России. В особенности по тем, кто выступал в Сочи-2014. Харви не сомневался, что россияне принимали допинг.



«Я готов положить свою руку в огонь, что эти россияне не были чисты. Они не были такими и до Сочи. Эта история лишь подтвердила наши опасения. Так что это не было для нас неожиданностью. Я почти не общаюсь с русскими. Как правило, они очень плохо говорят по-английски, а те, кто может говорить, не заставляют себя делать это. Они не хотят с нами общаться. Мы – тоже. Думаю, что мошенников можно обыгрывать. Я побеждал их в прошлом».



Даже когда стало понятно, что против российских лыжников нет никаких реальных обвинений, Харви не прекращал говорить. Он до сих не верит в чистоту Устюгова и жаждет новых расследований. Наш лыжник Алексей Петухов обещал надавать канадцу по зубам перед одним из этапов, но тогда Харви решил не на гонки не приезжать.

Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!

Лучший «рюкзак» в истории

Если вернуться к Клебо, то ему можно смело присвоить титул величайшего «рюкзака» в истории лыжных гонок. Не имея должной дистанционной скорости, он умело отсиживается за спинами соперников. Во многом благодаря командной тактике, где его друзья-соратники подстраиваются под его темп. То, что сотворил Клебо в решающей гонке сезоне, – дешёвая показуха. Даже слово «пижонство» здесь прозвучит мягко.



Имея 52 секунды преимущества и подходящую ему мягкую трассу, он всё равно решил дождаться Большунова на дистанции, чтобы сохранить силы и демонстративно уделать россиянина в створе. А чтобы вы окончательно поняли, кто такой Йоханнес Клебо, я в завершении материала оставлю вам его реплику после финиша.



«Тактика сработала довольно хорошо. Но круче всего было видеть, как Харви обходит русского парня, это было потрясающе. Для меня было важно, чтобы он обогнал Большунова. Я поблагодарил его после гонки. Думаю, он был счастлив».