«Несите грех, который вы сделали». Как обвинение великой Корбут убило её тренера

Несколько дней назад в белорусском городе Гродно скончался великий тренер великой спортсменки. Ренальд Кныш вместе со своей ученицей Ольгой Корбут изменили спортивную гимнастику раз и навсегда, выиграли не одну Олимпиаду. Но их история запомнится не только грандиозными победами.

Спустя много лет Корбут обвинила тренера в изнасиловании накануне Игр в Мюнхене в 1972 году. Тогда ей было 17 лет. По словам жены Кныша, эти обвинения в конечном итоге убили её супруга. Жуткая история из мира спорта высших достижений.

Умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш

Как всё начиналось

Кныш по праву считается легендарным тренером в спортивной гимнастике. Его карьера началась после войны и получилась очень яркой. Кныша считают создателем 30, а то и более элементов в женской гимнастике. Его главный успех – Ольга Корбут, она же «чудо с косичками». Спортсменка пришла к тренеру в десятилетнем возрасте, а в 17 лет уничтожила соперниц на Олимпиаде в Мюнхене-72, завоевав сразу три золотые медали. Там же был исполнен гениальный на тот момент элемент, который впоследствии назвали «петлёй Корбут».



Потом была свадьба с солистом группы «Песняры» Леонидом Борткевичем, переезд в США. «Бомба» разорвалась в 1999 году, когда Ольга дала интервью одному из американский таблоидов, где впервые рассказала историю об изнасиловании. Тогда Корбут заявила, что тренер Кныш совершил преступление прямо во время триумфальной Олимпиады в Мюнхене.

Девочка в петле. Как живёт уникальная гимнастка из СССР Сын самой славной гимнастки мира делал фальшивые деньги, муж защищал её от обвинений в краже, а сама Ольга пострадала от тренера-насильника.

Скандал в «Пусть говорят»

Так как нормального интернета тогда в России не было, история прошла мимо нас. Уже потом продюсеры передачи «Пусть говорят» прознали про это и не один раз пытались собрать героев на телевидении. Получилось только в прошлом году, в результате чего мы узнали немало интересного. Во-первых, Корбут сказала, что её изнасиловали не в Мюнхене, как она сообщала ранее, а в Минске, перед отъездом на Игры в гостинице «Юбилейная».



«Это было — как это по-русски сказать? По-английски это molest. Посягательства? Домогательства? И, наконец, перед олимпийским турниром он выпил коньяк и меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим, это очень тяжело. Конечно, я скрывала это, потому что было стыдно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович. Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня».

Бывший тренер Корбут — об обвинениях в изнасиловании: враньё и клевета

«Какая гадина и паскуда!»

Реакция Кныша была максимально жёсткой. Тренер и раньше не раз отвергал всяческие обвинения своей великой ученицы, а когда во время программы «Пусть говорят» с ним связались по видеосвязи, не выбирал слова.



«Враньё с первого до последнего слова. Клевета. Какое хамство! Какое нахальство! Какая гадина и паскуда! У меня никогда не было мысли, чтобы Корбут стала моей женой. Ничего подобного. Такого не было. Я настолько далёк был от таких мыслей с кем-нибудь, и с ней, и с другими девочками. И вот благодарность за то, что я её сделал мировой знаменитостью. Хотела сделать себя ещё более знаменитой, поэтому и обвинила меня».

Жена тренера Кныша: ложь Корбут об изнасиловании укоротила жизнь Рену

«Он не показывал, что ему больно»

История не могла не отразиться на здоровье Кныша. А в таком солидном возрасте подобные переживания вряд ли идут на пользу. Легендарный тренер ушёл на 88-м году жизни. Супруга Ольга не сомневается, что едва ли не главной причиной смерти стали «лживые и беспочвенные обвинения» Корбут. Очень грустно, что история грандиозного успеха тренера и гимнастки, изменившая спорт, запомнится далеко не только этим.



«На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула. О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все её слова — ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, её некрасивых поступков очень укоротили жизнь Рену. Он не показывал, что ему больно, трудно, обидно. Но сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье».