Гимнастка-чемпионка сбила пенсионера и его собаку. Неужели он сам виноват?

На видео всё хорошо видно. Пострадавший с травмами в больнице, похоже, ему ещё повезло. Но куда спешил «Мерседес» Дианы Боциевой?

В Москве произошло ДТП с участием бывшей гимнастки, когда-то подававшей большие надежды. Чемпионка Европы 2008 года в командных соревнованиях Диана Боциева сбила пенсионера, который бежал за своей собакой через несколько полос движения. Все живы. Не все здоровы.

Побежал, упал, очнулся в больнице

На видео, которое выложил телеграм-канал Mash, хорошо видно, как мужчина бежит за своей собакой перед рядом машин, стоявших на светофоре. Эта пробежка по проезжей части закончилась для 71-летнего Владимира Курышева госпитализацией.



Хорошо, что он и его собака остались живы. О степени повреждений пса ничего неизвестно, а у Курышева диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. И, пожалуй, пенсионер легко отделался, так как ситуация была близка к экстремальной – он мог угодить и под автобус, стоящий в соседнем ряду.

ВИДЕО ДТП

На записи с камеры наблюдения хорошо видно, что Курышев перебегал дорогу шириной, как минимум, в пять полос в неположенном месте: по всей видимости, на перекрёстке, где отсутствует пешеходный переход. Возможно, его потянула собака. А возможно, мужчина решил воспользоваться красным сигналом светофора для транспорта и побежал вместе со своим питомцем.



На записи не видно, в какой именно момент загорелся зелёный свет. «Мерседес» Дианы Боциевой рванул с места очень резко, тогда как машина слева и автобус справа движение даже не начали. Видимо, девушка куда-то очень спешила и не увидела, что кто-то бежит по дороге. Не нужно обвинять её прежде времени – вполне возможно, что собаку Боциева просто не увидела, а Курышев мог оказаться в мёртвой зоне за левой стойкой.

Факт в том, что Боциева наехала на мужчину, но почти сразу остановилась. В любом случае ей это грозит административным взысканием, размер которого зависит от степени тяжести травм, полученных Курышевым.

Боциева теперь стала известной

Теперь про Диану Боциеву заговорят все, пока не будет назначена мера наказания. Причём назначена она будет вне зависимости от того, виновен ли сам Курышев или нет.

А ведь десять лет назад про эту гимнастку говорили совсем в другом ключе.



В 11 лет она уже обратила на себя внимание тренеров сборной России, в 15 выступила на чемпионате Европы в Турине. Но не среди взрослых, а среди юниорок – во взрослой сборной тогда блистали Евгения Канаева и Ольга Капранова. В команде вместе с Яной Лукониной, Дарьей Андроновой и Дарьей Дмитриевой (призёром Олимпийских игр, бывшей супругой Александра Радулова) она стала чемпионкой, а в личном турнире в упражнениях с обручем стала второй.



Но её карьера не сложилась. Из-за травмы Боциева рано ушла из спорта и сосредоточилась на тренерской работе. В ближайшие дни за ней будут следить гораздо внимательнее, чем в 2008-м в Турине.