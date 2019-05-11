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Пляжный футбол, Всемирные игры, Россия — Швейцария, 11 мая, трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Фото: BSRussia.com
Пляжный футбол. Россия — Швейцария. Наши парни в двух шагах от трофея. LIVE
Сборная России по пляжному футболу разорвала Украину и за выход в финал играет со Швейцарией. Ведём прямую трансляцию матча, не пропустите!
Другие / Пляжный футбол

Полное расписание отбора на Всемирные пляжные игры-2019

Полное расписание отбора на Всемирные пляжные игры-2019

Онлайн матча

09:15. Добрый день, уважаемые поклонники пляжного футбола! Сборная России по пляжному футболу отлично начала новый сезон. В отборе на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего, подопечные Михаила Лихачёва победили Норвегию и Украину. Успех в игре с украинцами вывел россиян в полуфинал и обеспечил путёвку на турнир в Калифорнии. Но останавливаться на этом наши парни не собираются! Когда остаётся два шага до первого трофея в сезоне, какие могут быть варианты? Уже сегодня за выход в финал сборная России сразится с командой Швейцарии, которая, в свою очередь, довольно неожиданно выбила с турнира одного из лидеров мирового пляжного футбола — сборную Португалии.

Начало матча в 13:50 мск. Будем болеть вместе!

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