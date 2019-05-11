Пляжный футбол. Россия — Швейцария. Наши парни в двух шагах от трофея. LIVE

Полное расписание отбора на Всемирные пляжные игры-2019

Полное расписание отбора на Всемирные пляжные игры-2019

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09:15. Добрый день, уважаемые поклонники пляжного футбола! Сборная России по пляжному футболу отлично начала новый сезон. В отборе на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Сан-Диего, подопечные Михаила Лихачёва победили Норвегию и Украину. Успех в игре с украинцами вывел россиян в полуфинал и обеспечил путёвку на турнир в Калифорнии. Но останавливаться на этом наши парни не собираются! Когда остаётся два шага до первого трофея в сезоне, какие могут быть варианты? Уже сегодня за выход в финал сборная России сразится с командой Швейцарии, которая, в свою очередь, довольно неожиданно выбила с турнира одного из лидеров мирового пляжного футбола — сборную Португалии.

Начало матча в 13:50 мск. Будем болеть вместе!