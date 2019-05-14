Её звали Молния. Как погибла олимпийская чемпионка Гусева

Вечером 12 мая в Москве трагически погибла олимпийская чемпионка 1960 года в скоростном беге на коньках Клара Гусева (в замужестве – Нестерова). Она попала под машину. В результате удара 82-летняя женщина получила тяжёлые травмы, а через два часа скончалась в больнице.

Родственники считают, что виной всему гонки, которые устроили на дороге два мотоциклиста и водитель автомобиля. И нелепое, страшное стечение обстоятельств. Клара Ивановна возвращалась из другого города, и почти успела перейти дорогу около дома. Почти…

Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Гусевой в Москве

Вообще, случайностей в жизни Гусевой было много. «Чемпионат» вспомнил интересные истории из жизни выдающейся советской конькобежки, которую прозвали Молнией.

Рязанка из Тамбова

Клара Гусева – коренная жительница Рязани. Она подчёркивала это в каждом интервью. Но во всех биографических справочниках местом её рождения указано село Пичер, Тамбовской области.



Ошибка? Нет. Просто мама будущей конькобежки, будучи беременной, была в Тамбовской области в командировке. А Клара так рвалась на свет, что до возвращения мамы в Рязань терпеть не стала. Родилась она 8 марта, так что в один день всегда отмечала сразу два праздника.

Грамота на чужое имя

Возможно, мир никогда не узнал бы имя Клары Гусевой, если бы не случайность – на городских соревнованиях по бегу на коньках ей пришлось заменить заболевшую одноклассницу. Дело в том, что коньки у Клары были, кататься она научилась рано, благодаря наличию в Рязани нескольких катков, а пробежать на скорость нужно было всего 100 метров. По просьбе учителя физкультуры она поучаствовала в эстафете и получила грамоту с именем заболевшей одноклассницы. Гусевой тогда захотелось грамоту с собственным именем, и за этим она пришла в спорт.

«Медео» с дровами

Сначала будущая чемпионка тренировалась в Рязани, потом в Москве под руководством тренера Елены Степаненко. Студентка первого курса ГЦОЛИФК Клара Гусева благодаря тренеру была включена в команду последнего курса, которой предстояло бежать на катке «Медео» в Казахстане, чтобы выполнить необходимые нормативы для получения диплома. В Алма-Ате группу Степаненко поселили в топившейся дровами небольшой избушке рядом с горнолыжной базой. Молодые девушки с такой печью обращаться не умели и едва не угорели. Гусева спала у двери, этой ей и помогло избежать последствий: до кровати доходил свежий воздух. Вскоре Клара показала лучшее время на льду «Медео» и выполнила норматив мастера спорта, причём сделала это на глазах легендарного тренера Константина Кудрявцева, работавшего со сборной СССР. Дорога в главную команду была открыта. А через месяц первокурсница Гусева стала бронзовым призёром чемпионата СССР, опередив саму Римму Жукову.

Олимпийскую чемпионку по конькам в Москве насмерть сбила машина

Золото Эстерсунда и благодарная американка

Первую громкую победу Клара Гусева одержала на чемпионате мира в Эстерсунде в 1960-м. Шведская столица биатлона тогда была знаменита своей конькобежной ареной. Гусева уверенно выиграла забег на 1000 метров, но могла бы взять золото и на дистанции вдвое короче: в забеге на 500 метров её конёк попал в ямку на льду, спортсменка упала и выбыла из борьбы за медаль в многоборье. Впрочем, та неудача была быстро забыта после красивой олимпийской победы в Скво-Вэлли на «тысяче». На той Олимпиаде Гусева подружилась с американкой Дженни Эшворд, с которой несколько дней тренировалась: учила соперницу брать старт, проходить поворот. Эшворд завоевала бронзу на дистанции 500 метров, а после награждения в интервью сказала, что эта медаль – заслуга советской спортсменки Клары Гусевой.

Олимпийское казино

Удивительно, но советские спортсмены на Олимпиаде в Скво-Вэлли ходили в казино. Американцы специально показывали представителям СССР, как можно развлекаться.



«Когда я зашла в казино, бросились в глаза игровые автоматы. Конечно, мне очень хотелось сыграть, но денег не было. В кармане нашла 15-копеечную монету и опустила в автомат. Он загудел, завибрировал. Я испугалась, что автомат сломался, развернулась и хотела уйти. Но услышала, как меня зовёт молоденькая сотрудница казино. Делать нечего, вернулась, а девушка отдала мне пачку долларовых купюр. Оказывается, я выиграла 10 долларов на свои 15 копеек».

Американские газеты тогда написали, что советские спортсмены выигрывают даже в казино.

Растаявший лёд

В 1964-м году Клара Гусева, после замужества ставшая Нестеровой, поехала на свою вторую Олимпиаду. В Инсбрук она отобралась после во многом сенсационной победы на чемпионате СССР на дистанции 3000 м, которую бегать не любила и по своему признанию, не умела. Но после рождения ребёнка у Гусевой вместо взрывной скорости появилась выносливость. В Инсбруке конькобежка вполне могла завоевать свою вторую медаль, но помешала случайность. Она была заявлена в последней группе, но к моменту старта лёд на открытой арене начал таять от яркого солнца. Дело в том, что на стадионе сломалась холодильная установка, и лёд превратился в настоящую кашу. Но даже в этой ситуации Клара Гусева добежала до четвёртого места.

Это был её последний забег в карьере.

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Помощь при подготовке текста оказывал Александр Любимов.