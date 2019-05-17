Забудьте про Лигу чемпионов. «Ростов» и «Лада» сыграли круче. И ещё сыграют

Финальная серия чемпионата России по гандболу среди женщин началась шикарным матчем «Лады» и «Ростова-Дон». Игра получилась потрясающей, а решилось всё только после двух дополнительных пятиминуток. Битва оказалась ничем не хуже, чем в недавнем финале Лиги чемпионов.

«10 секунд перед глазами». Как гандболистки «Ростова» пережили финал ЛЧ? Каждый по-своему: кто-то даже из гостиницы не вышел, кто-то нашёл в себе силы погулять, а кто-то через силу давал интервью.

Полчаса равенства

В первом тайме на площадке дворца спорта в Тольятти шла абсолютно равная игра. Ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте больше, чем на два мяча. «Лада» в первой половине первого тайма очень плотно играла в обороне, но слишком прижималась к шестиметровой зоне. Ростовчанки этим пользовались в полной мере, поливая ворота волжанок дальними бросками. Особенно старалась голландская левая полусредняя Лоис Аббинг.

В обороне «Ростов-Дон» повышенное внимание уделял лидеру «Лады» Дарье Дмитриевой, но та не просто великолепно вела игру, но и сама много забивала. А когда на неё стягивались по два, а то и по три игрока, успевала сбрасывать мячи партнёршам по команде. Нельзя сказать, что Дмитриева в одиночку обыгрывала весь «Ростов», но действовала она феноменально, причём отрабатывала и в атаке, и в обороне.



Небольшой сбой в игре «Лады» случился за десять минут до окончания первого тайма. Подопечные Александра Хомутова не реализовали пару выгоднейших моментов, а «Ростов-Дон» в своих атаках был точен. Даже при том, что молчала Анна Вяхирева, у ростовчанок было кому забивать. «Лада» до конца первого тайма пыталась отыграться, но действующие чемпионки держали преимущество в счёте.



«Ладе» мешало слишком большое желание как можно быстрее сравнять счёт, отсюда следовали ошибки даже в простых ситуациях. На перерыв команды ушли с преимуществом «Ростова» в один мяч – на последних секундах Дмитриева отдала слепой пас на Полину Горшкову, а та с левого фланга сумела переиграть Анну Седойкину.

Беспомощные. Без Трефилова «Кубань» разозлить некому «Лада» опубликовала билетную программу до решающего полуфинала. Наглость? Возможно! Но даже это не вывело из себя «Кубань».

«Деритесь, а не стойте в защите!»

В самом начале второго тайма ростовчанки резко рванули вперёд. Они несколько изменили игру в атаке, начав растягивать оборону соперниц и создавая моменты для индивидуальных действий Анны Вяхиревой. Та открыла свой лицевой счёт в матче, сумев просочиться в разрыв между защитниками, а затем забила ещё три мяча. К тому же команда Амброса Мартина и в обороне стала играть гораздо жёстче, выдавливать соперниц далеко от своих ворот.

«Ростов» создал комфортное преимущество в четыре гола, а играть оставалось 20 минут. Вряд ли можно было в этот момент подумать, что чемпионки упустят такое превосходство, играя не с «Дьёром» или «Мецем», а с командой из российского чемпионата. Но «Лада» проявила просто чудеса стойкости. Во время тайм-аута Александр Хомутов встряхнул команду несколькими резкими словами: «Деритесь, а не стойте в защите рядом с ними!», а затем указал игрокам на ошибки.

Но вряд ли «Ладе» удалось бы совершить невозможное, если бы не Дмитриева. Разыгрывающая тольяттинской команды была просто феноменальна. Она бросала, обыгрывала, пасовала, подсказывала. Была одна за всех. У других игроков «Лады» не получалось забрасывать, но Дарья сумела раскачать и завести свою команду.



За десять минут отставание тольяттинок так и оставалось в четыре гола, но именно в эти минуты вся «Лада» заиграла так, как и хотел Хомутов: быстро, жёстко, цепко. Сначала тольяттинкам удалось сократить отставание до трёх мячей, затем за семь минут до конца – до двух. Тут волжанки занервничали, стали терять мяч в атаке, но спасала Анастасия Лагина.



За три минуты до конца Дмитриева сократила отставание до минимума, и тут же Анна Вяхирева и Мария Гафонова обменялись голами. За минуту до конца игры Амброс Мартин взял тайм-аут, объяснил команде, как провести последнюю атаку и лишить «Ладу» всех шансов на спасение, но тольяттинки сумели закрыть блоком бросок Аббинг, а в ответной атаке Дмитриева отдала шикарный пас на Ольгу Фомину, а та перевела игру в овертайм.

Сил на ещё один подвиг не хватило

Но в двух пятиминутках игроки «Ростова» действовали увереннее. Сказалось их преимущество в общем классе. «Лада» сражалась героически. Но в ключевой момент второго овертайма, когда тольяттинки уступали один мяч, юная звёздочка нашего гандбола Елена Михайличенко, останавливая прорыв Виктории Борщенко, схватила ту за руку, да ещё и сделала это в площади ворот. Удаление и семиметровый – страшное наказание, особенно когда реализовывать пенальти выходит Лоис Аббинг.



Голландка забила, а Хомутов в меньшинстве не стал менять вратаря на шестого полевого, и как раз линейной в атаке не хватило Дмитриевой, чтобы прорваться через частокол из игроков «Ростова». «Лада» уступила со счётом 31:34, но у тольяттинской команды есть шанс всё же растянуть серию на три матча. Для этого необходимо 21 мая выигрывать в Ростове-на-Дону.