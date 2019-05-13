«10 секунд перед глазами». Как гандболистки «Ростова» пережили финал ЛЧ?

Вратарь «Ростова» Галина Мехдиева вышла на последние минуты финального матча Лиги чемпионов с «Дьёром» в самый сложный момент, когда ростовчанки остались вчетвером. Но в эти минуты она сделала два сейва, а «Ростов» едва не вырвал путёвку в овертайм. После матча Мехдиева призналась «Чемпионату», что не воспринимает второе место как успех.

— Уже отошли от финального матча?

— Могу говорить только за себя. Во мне ещё всё кипит и бурлит, пока все чувства обострены. Обидно и грустно. Нет никакого удовлетворения. Многие говорят, что второе место в Лиге чемпионов тоже хорошо, но мы не за серебром в Будапешт ехали.

— Какой момент из матча стоит перед глазами?

— Последние десять секунд, которые оставались у нас на атаку. И ещё предыдущая атака «Дьёра», когда мы остались вчетвером и отстояли ворота, а потом убежали и могли забить, но не сложилось. В тот момент ещё верили, что можем перевести игру в овертайм.

— Можете назвать главные причины поражения?

— Видимо, человеческий фактор. Мы не роботы. Девчонки просто устали за весь сезон, всё это накопилось. Не хочу говорить о предвзятом судействе и внешних факторах, как травмы игроков, потому что это будет звучать, как оправдание. Возможно, немного удачи не хватило. Каждый видит что-то своё. Я могла бы лучше сыграть при отражении семиметрового. Кто знает, может именно этого сейва и не хватило в итоге для ничьей? Когда ты в этом бурлящем котле, в этой игре, сложно делать какой-то анализ и судить о причинах поражения.



— «Дьёр» тоже не роботы. Последние минуты показали, как они задрожали.

— Да и не только последние минуты. Когда смотришь на них стороны, кажется, что это команда без слабых мест, с чётко отлаженной игрой, без ошибок. А когда выходишь на площадку и смотришь им в глаза, то понимаешь, что это равный нам соперник. Мы могли более достойно сыграть, могли выиграть. Всё было в наших руках. Потому я и не могу быть рада второму месту.



— Что случилось в концовке первого тайма?

— Какие-то технические ошибки были, нервные броски, неточные передачи. «Дьёр», как команда высокого класса, сразу этим воспользовался. Они тут же сделали отрыв в счёте, очень быстро переходили из обороны в атаку. В нашей игре был провал. Наверное, из-за усталости.



— Венгерская команда просто летела в атаку, одна-две передачи и бросок. Это показывало их преимущество в физической готовности?

— Скорее в том, что они очень много внимания уделяли этому на тренировках. Мы тоже над этим постоянно работаем. И дело в не в физической готовности, а тактической ситуации, которая складывается на площадке.

— Тем не менее и «Дьёр», и в полуфинале «Мец» разрывали оборону «Ростова» на скорости, тогда как у нашей команды таких переходов было очень мало.

— Были такие эпизоды в матчах. Возможно, соперники детально изучили наши замены и пользовались этим при быстрых переходах. У нас же часть игроков выходили только в атаку, часть – только в оборону. Соперники делали всё, чтобы мы не успевали проводить замены атакующих игроков на защитников. У «Дьёра» тоже были подобные замены, но они их более чётко проводили.



— Вы несколько раз сказали про усталость игроков. Могло сказаться, что у хозяев «Финала четырёх» полуфинал получился совсем несложным?

— Мы все были в равных условиях перед началом турнира. Так что любые слова на тему соперников и полуфиналов будут звучать как оправдание.

В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.

— Что сказал команде главный тренер после полуфинала? Или дополнительный настрой на финал уже не был нужен?

— После матча с «Мецем» мы в гостинице провели собрание. Амброс был очень эмоционален, поблагодарил за игру и сказал, что про финал поговорим в день матча. Он просто попросил нас не думать о том, что мы выполнили свою задачу, пробившись в решающую игру: «Мы приехали не для того, чтобы просто сыграть в финале. Мы приехали, чтобы этот финал выиграть». Ночь перед финалом он не спал, разбирал соперника, потом настраивал нас на бой, который мы дали.



— А после финала у него были силы что-то сказать? Или все молчали?

— В раздевалке все были расстроены. Но сначала пришёл президент ФГР Сергей Николаевич Шишкарёв, подбодрил, сказал добрые слова. Это большая редкость, когда руководитель федерации приходит не к сборной, а к клубу. Наш генеральный директор Антон Ревенко тоже всех поддержал. Амброс нас поблагодарил и сказал, чтобы мы держали нос повыше. Сложно описывать этот эмоциональный момент. Думаю, все и так догадаются, что у нас в душе происходило.



— Сложно было играть в переполненном зале, который болел против «Ростова»?

— Сначала хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые приехали в Будапешт, смотрели матч в ростовском Парке Революции и по телевизору. Поддержка болельщиков действительно очень важна, это совсем не пустые слова. А лично для меня такие полные трибуны, такая атмосфера – это кайф, просто кайф, дополнительный стимул. Я не испытывала никакого давления. Да и наших фанатов было слышно. Хочу сказать, что венгерские болельщики отличаются объективностью и адекватностью, когда мы забрасывали красивые мячи или вратари отражали сложные броски, они тоже аплодировали. То, что свистели в каких-то спорных моментах, это нормально. Так их тоже хотела бы поблагодарить.

— Перед финалом было ясно, что игра будет жёсткой. Но думали, что она получится и грубой, и даже жестокой?

— Две красные карточки игрокам «Дьёра» свидетельство того, какой была игра. Они играли грубо и жёстко, мы тоже. Иначе никак. Это финал «Лиги чемпионов». Или ты, или тебя. Бились до последнего.



— Бились достойно. «Ростов» сложно в чём-то упрекнуть.

— Эти слова звучат как утешение. Я бы предпочла, чтобы их слушали игроки «Дьёра», а мы сейчас праздновали вместе с болельщиками. Пока же каждый переживает неудачу: кто-то погулять пошёл, кто-то из гостиницы даже не стал выходить, кто-то с друзьями в Будапеште встретился. Да, мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым годом, но не выиграли. С верой и надеждой будем смотреть в следующий сезон, чтобы привезти кубок Лиги чемпионов в Россию.

— Для этого сначала нужно путёвку в этот турнир завоевать. Как после такого выплеска эмоций играть в финале с «Ладой»?

— Сложно будет перейти в другой ритм, так как последние две недели мы жили только Лигой чемпионов, только финальным матчем. Но за себя могу сказать – я не чувствую, что сезон завершен и можно уже не напрягаться. Матчи с «Ладой» лично для меня в приоритете, я думаю только об этих играх и надеюсь, что получу игровое время. Я ставлю финал чемпионата России на один уровень с Лигой чемпионов. И противостоять нам будет очень сильный соперник. Нужно постараться собрать все силы и эмоции и достойно отыграть финальную серию.



— Все игроки «Ростова» смогут сыграть в финале?

— Я поняла, о чём вы. Кажется, после «Финала четырёх» у наших игроков серьёзных повреждений нет. Надеюсь, что с «Ладой» мы сыграем в оптимальном составе. Спасибо нашим физиотерапевтам и массажистам, которые делают, кажется, невозможное. Их работа всегда незаметна, но она очень важна.