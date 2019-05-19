«Побеждать нужно даже в шоу». Российский супертяж выиграл «Кубок чемпионов»

В Краснодаре состоялось шоу по спортивной борьбе «Кубок чемпионов». На протяжении пяти часов болельщики, пришедшие в «Олимп», могли наслаждаться схватками грепплеров, вольников и представителей греко-римской борьбы. Последней в расписании стояла схватка в супертяжёлом весе между россиянином Сергеем Семёновым и представителем Киргизии Муратом Рамоновым. Семёнов выиграл 5:2, а после окончания шоу рассказал «Чемпионату», что бороться было тяжело.

— Для борцов подобных турниров в формате ММА у нас в России не было. Считаю, что это очень здорово. Хотелось бы, чтобы таких шоу было побольше. Лично я с удовольствием бы поучаствовал, — сказал Семёнов.



— Что скажете насчёт организации?

— Всё на высшем уровне. Надеюсь, что зрителям было очень интересно, ведь три вида борьбы было представлено. По времени даже довольно сжато получилось. На официальных стартах только по одному виду борьбы мы начинаем в 10 утра и заканчиваем примерно в 20 часов.



— Кажется, к моменту вашей схватки зрителей было довольно мало.

— Вы правы, народ немного разошёлся. Но не от того, что было неинтересно. В «Олимпе» очень жарко и душно, не все выдерживают. Особенно если от начала до конца смотреть. Я уже через 20 секунд после начала схватки взмок. При 30 градусах в помещении мы редко боремся. Но на более ранних схватках болельщиков было очень много.



— А вы когда приехали в «Олимп» — к началу турнира или на свою схватку ориентировались?

— Только на свою. За пару часов до выхода на ковёр приехал во дворец, размялся, отборолся. Но я по интернету смотрел всё, что происходили на ковре до этого. Мне понравилось. Было действительно очень зрелищно, некоторые схватки прямо молниеносные, некоторые обоюдоострые были.

Борцы решили сделать шоу. Им нужны не деньги, а популярность В Краснодаре собрались крутые парни – чемпионы мира и Олимпиад. Они проведут шоу в формате ММА, но по борьбе. Приглашают всех желающих.

— Когда вы узнали о приглашении на «Кубок чемпионов»?

— Ещё до начала чемпионата Европы. Стёпа Марянян предложил поучаствовать, объяснил, что будет происходить, с кем буду бороться. Я сразу согласился. Тем более, подобный турнир отлично вписывался в тренировочный процесс. Своего рода контрольная схватка была. Мы, кстати, по четыре контрольные схватки проводим каждую пятницу. Но тут был ещё и соревновательный подтекст.

— Сколько раз до этого боролись с Муратом Рамоновым?

— Один. В первом круге Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тогда я выиграл 8:4. Очень хороший соперник. Не исключено, что мы с ним встретимся и на чемпионате мира.



— Тогда схватка была гораздо зрелищнее. Да и сейчас мог быть крупный счёт.

— Да, Мурата поставили в партер, я этим воспользовался, накатил в обе стороны, потом вытащил его, хотел сделать бросок, после которого всё бы завершилось. И судья на ковре сначала показал два очка в мою пользу, а потом после апелляции и видеоповтора два очка дали Мурату. Я не согласен, поскольку он коснулся ноги, а это по правилам зацеп. Я боролся с запасом. Можно было в некоторых моментах включиться, но счёт позволял спокойно оттолкаться. Схватку я засушил.

— Но зачем, ведь это же шоу, последняя схватка? Можно позволить себе вольности.

— Мы выходим на любую схватку только ради победы, даже в шоу. Тем более, в зале сидели и президент федерации Михаил Геразиевич Мамиашвили, и главный тренер сборной Гоги Мурманович Когуашвили. Проигрывать на их глазах точно нельзя было. А риск ради красоты часто заканчивается не очень хорошо. Да и форма сейчас не та, чтобы делать множество бросков. Я бы даже средним уровнем это не назвал. Я после чемпионата Европы, который провёл больным, восстанавливался, отдыхал.



— Сейчас какие планы?

— С понедельника буду готовиться более активно. Главный старт сезона – чемпионат мира в Казахстане. Вся подготовка направлена на то, чтобы добиться максимума на этом турнире. Поэтому после чемпионата Европы нужно было специально чуть сбавить форму, чтобы потом плавно её набирать.



— На Европейские игры в Минске не едете?

— Моё участие не планируется. Но если вдруг потребуется выступить по причине форс-мажорных обстоятельств, я буду бороться. С 26 мая в Сочи у нас будет общий сбор – и для тех, кто уже планируется на чемпионат мира, и для тех, кому предстоит участие в Европейских играх.