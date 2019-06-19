Допинговый Чернобыль. В Чувашии – беда, но чиновники не хотят в неё поверить

Даже не беда – настоящая катастрофа. Уже «рвануло», а пострадавшие будут появляться ещё не один год. Что делать?

Совсем недавно по экранам прокатился нашумевший сериал «Чернобыль» – новый, западный взгляд на события, окружавшие техногенную катастрофу 1986 года. Одним из смыслов, который вложили в своё творение авторы, была критика советских властей за некомпетентность и неповоротливость в критической ситуации. Изменилось ли что-то с той поры?

Символично, что Чувашия начинается на ту же букву, что и Чернобыль…

РУСАДА установило массовые нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии

То, что происходит в Чувашии, уже не поражает воображение, а просто ужасает. РУСАДА трубит тревогу и призывает одуматься, тем более что в деле замешаны несовершеннолетние спортсмены. А глава республики уверяет, что всё это фейк. И как тут не провести параллели?

Глава Чувашии — о допинговом скандале в республике: фейковые новости

Никто не знал

На самом деле, то, что стало известно, – страшно. Пару лет назад в спортивном медицинском центре в Чебоксарах врачи в работе со спортсменами использовали запрещённый метод введения препаратов – внутривенные инъекции более 100 мл в течение 12 часов. То, что запрещено уже почти 10 лет, оказалось новостью и для руководства диспансера, и для врачей, там работающих, и тем более для главы региона. У него других дел полно.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вообще сравнил пресс-релиз РУСАДА с фейковыми новостями, так как не было представлено ни одного доказательства. Тем не менее буквально за пару дней количество открытых дел по этому случаю выросло с 33 до 70. Речь о представителях разных видов спорта и разного уровня, включая членов сборной России.

Россия едет на Игры с флагом и гимном. И все-таки мы всех победили? Европейские игры в Минске станут символом возвращения России. Мировой спорт выздоравливает от антироссийской истерии?

Когда в регионе происходит такой позор, действия руководителя, тем более многолетнего, объяснимы – назвать всё случившееся неправдой. Тут же включается защитный механизм, задействуется вся цепочка по минимизации последствий. Иными словами, нужно замять скандал здесь и сейчас, а потом всё образуется. Хотя, возможно, глава Чувашии просто не обладал всей необходимой информацией, ведь не каждый подчинённый решится о таком доложить.

Может, договоримся?

Проблема именно в реакции. Замять, скрыть, задействовать связи – это типичная линия поведения в России в случае нарушения законодательства. Не выявить причину и попытаться её устранить, а «решить вопрос» – это так по-нашему. То, что вскрылось в Чувашии, и то, что будет доказывать РУСАДА с помощью правоохранительных органов (или им вопреки), происходит по всей стране. А проблемы начинаются, когда всё выплёскивается за границу. С Зеппельтами и Макларенами договориться не получится – у них свой интерес.

Министр спорта Чувашии: применения допинга в республике нет

На брифинге, который устроили руководитель РУСАДА Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая, прозвучала информация о том, что в одном из регионов спортивный врач убеждал девушку-спортсменку принимать мельдоний. Спортсменка рассказала об этом в РУСАДА, но выступить в СМИ и на телевидении категорически отказалась, «чтобы не было проблем». Это единичный случай, приведённый в качестве примера. Я сам был свидетелем того, как на детских соревнованиях юные ребята, которым всего по 13-15 лет, обсуждали, «кто и что колол и сколько таблеток мельдония за месяц приняли».

Именно об этом говорила в своём эмоциональном обращении к руководству ВФЛА лучшая легкоатлетка страны Мария Ласицкене. Тренеры по-прежнему используют любые методы для достижения подопечными результатов, от которых зависят их, тренеров, зарплаты. А часть подопечных уверены, что их никто не поймает и всё обойдётся. И если называть такие вещи фейком, далеко наш спорт не уедет. Если вообще уедет куда-нибудь.

Ему нужна срочная эвакуация в безопасную зону. Иначе – гибель.