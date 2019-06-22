Конвейер запущен. Первое золото Европейских игр едет в Россию!

Впервые гимн России прозвучит в Минске в честь триумфа наших стрелков. Бацарашкина и Черноусов были сильнее всех на голову!

Фавориты в первом же виде

Первый комплект наград на Европейских играх в Минске разыгрывался в стрелковом тире. У российских болельщиков были все основания надеяться, что первые золотые медали Игр достанутся нашим спортсменам. В смешанных соревнованиях по пневматической стрельбе с 10 метров Россия была представлена сразу двумя дуэтами, а действующие чемпионы мира в этой дисциплине Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов заслуженно носили статус главных фаворитов.

Борьба за первые медали соревнований началась рано утром. В квалификации приняли участие 27 пар. По итогам трёх стрелковых серий лучший результат показали Мария Гроздева и Самуил Донков, набравшие 581 балл. Всего одно очко им проиграли Бацарашкина и Черноусов. В следующий раунд пробились восемь дуэтов. К сожалению, среди них не оказалось Светланы Медведевой и Антона Аристархова, показавших 16-й результат.

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В полуфинале победители квалификации не смогли повторить стабильную работу, зато наша пара вновь отстреляла уверенно и вышла в финал вместе с опытными сербами Зораной Арунович и Дамиром Микичем. В медаль-матче за бронзу переполненный зал болел за белорусских спортсменов, но молодой Абдул-Азиз Курди не справился с давлением и свёл на нет усилия опытной Виктории Чайки. В итоге первая бронза Европейских игр досталась Германии, а белорусские болельщики переключились на поддержку российского дуэта.

Артёму первый выстрел в финале удался блестяще, а вот Виталина дала шанс оппонентам. Однако сербы явно переволновались и свои выстрелы исполнили плохо. Следующе две серии тоже остались за россиянами – 6-0. Такое преимущество для данного вида программы считается очень уверенным, и растерять его можно только из-за собственных ошибок. Но Виталина и Артём продолжали держать концентрацию и после четвёртой серии выстрелов увеличили перевес – 8-0. Сербы смогли «размочить» счёт, воспользовавшись не самым точным выстрелом Бацарашкиной.

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Есть первое золото!

Шестая серия завершилась в пользу России, но затем сербы начали отыгрывать отставание. Сначала раунд закончился вничью, а затем осечку допустила Виталина. После восьми раундов наши стрелки вели в шесть очков – 11-5. В этой ситуации важнейшее значение имел следующий обмен выстрелами, в котором у сербов не было ни шанса. Однако Арунович и Микич не сдавались и извлекли максимум пользы из не лучших выстрелов соперников. За четыре серии до конца финала преимущество Бацарашкиной и Черноусова сократилось всего до четырёх очков. Сербы в 12-й серии совершили два хороших выстрела, но Виталина и Артём были ещё точнее.

Для победы нашим ребятам требовалось выиграть один из трёх заключительных раундов, но они сэкономили болельщикам нервы и уже в следующей серии оформили блестящую победу. Есть первое золото сборной России на Европейских играх в Минске! На дебютной церемонии награждения прозвучит российский гимн и взмоет вверх флаг России. Просто идеальное начало Игр!