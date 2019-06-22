Европейские игры — 2019. День 1-й. Россия начнёт с золота. Это точно

В первый день Евроигр будет разыграно 24 комплекта наград, в том числе в самбо и художественной гимнастике, где шансы очень высоки.

Накануне в Минске состоялась церемония открытия II Европейских игр, а сегодня участники вступят в борьбу за награды. В субботу, 22 июня, будет разыграно 24 комплекта наград в семи видах спорта. У сборной России точно будут медали, и точно будут золотые медали.

Европейские игры – это Олимпиада. И на этой Олимпиаде наши будут лучшими В Минске не будет плавания и массы видов, где Россия проигрывает. Даже в лёгкой атлетике есть все шансы на медали.

В художественной гимнастике будет разыграна главная награда – в индивидуальном многоборье. Главная претендентка на победу – многократная чемпионка мира россиянка Дина Аверина. Среди основных соперниц израильтянка Линой Ашрам, украинка Влада Никольченко и белоруска Екатерина Галкина. Любой другой результат, кроме первого места Авериной, станет сенсацией. Борьбу за медали девушки начнут в 14:00.

Российские мастера самбо на любом турнире считаются фаворитами. Европейские игры – не исключение. У самбистов борьба начинается сразу с четвертьфиналов. В первый день соревнований будут разыграны медали в девяти весовых категориях. На ковёр в составе сборной России выйдут Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Галина Амбарцумян (до 72 кг), Анна Балашова (свыше 80 кг), Саян Хертек (до 57 кг), Никита Клецков (до 68 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг), Альсим Черноскулов (до 100 кг). Финальные схватки в самбо начнутся в 18:30.

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В дзюдо обладатели наград определятся в пяти весовых категориях. В отличие от самбистов дзюдоисты начнут турнир с 1/8 финала, а в отдельных категориях и с 1/16 финала, так как участников гораздо больше. В первый день на татами выйдут россияне Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), Дарья Межецкая (до 57 кг), Альберт Огузов (до 60 кг) и Якуб Шамилов (до 66 кг). Финалы в дзюдо – с 17:36.

Два комплекта наград будет разыграно в турнире лучников – в командном турнире в стрельбе из классического лука. Это олимпийская дисциплина. И женская сборная России в составе Ксении Перовой, Инны Степановой и Анны Балсуковой считается фаворитов. В четвертьфинале россиянкам предстоит матч с датчанками. О шансах мужской сборной говорить сложно. В четвертьфинале Галсан Базаржапов, Арсалан Балданов и Виталий Попов встретятся с командой Испании. Лучники будут определять медалистов с 14:50.

В тире будет разыграно два комплекта наград в смешанных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки. В обеих дисциплинах сборная России выставила по две пары участников: Виталина Бацарашкина/Антон Аристархов, Светлана Медведева/Артем Черноусов – пистолет, Юлия Каримова/Сергей Каменский, Анастасия Галашина/Владимир Масленников – винтовка. В борьбу за награды стрелки вступят в 11:45.

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Обладатели четырёх комплектов наград станут известны в акробатике. В женских групповых упражнениях сборная России не представлена, а вот среди смешанных дуэтов в балансовых и динамических упражнениях выступят Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев. Акробаты начнут борьбу за медали с 14:02.

Ещё один комплект наград будет разыгран в велоспорте. В групповой шоссейной гонке среди женщин, которая начнётся в 12:30, сборную России представят Мария Новолодская, Дарья Малькова, Полина Кириллова, Елизавета Ошуркова и Диана Климова.

Расписание финалов, 22 июня

11:45. Стрельба пулевая. Микст. Пневматический пистолет, 10 м

12:30. Шоссейные гонки. Женщины. Групповая гонка

14:00. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье

14:02. Акробатика. Женщины. Балансовые упражнения

14:45. Стрельба пулевая. Микст. Пневматическая винтовка, 10 м

14:50. Стрельба из лука. Классический лук. Женщины. Командные соревнования

15:03. Акробатика. Смешанные пары. Динамические упражнения

15:15. Стрельба из лука. Классический лук. Мужчины. Командные соревнования

16:27. Акробатика. Женщины. Динамические упражнения

17:06. Дзюдо. Женщины. До 48 кг

17:21. Дзюдо. Мужчины. До 60 кг

17:24. Акробатика. Смешанные пары. Балансовые упражнения

17:36. Дзюдо. Женщины. До 52 кг

17:51. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг

18:06. Дзюдо. Женщины. До 57 кг

18:30. Самбо. Женщины. До 48 кг

18:37. Самбо. Мужчины. До 57 кг

18:53. Самбо. Мужчины. До 68 кг

19:09. Самбо. Женщины. До 56 кг

19:24. Самбо. Мужчины. До 82 кг

19:40. Самбо. Женщины. До 64 кг

19:55. Самбо. Мужчины. До 100 кг

20:11. Самбо. Женщины. До 72 кг

20:26. Самбо. Женщины. Свыше 80 кг.

Полный календарь Европейских игр