Хрупкий Яша не испугался пощёчин Пельменя. Чемпион, что с тобой?

Ещё недавно пощёчины считались женским приёмом, но всё меняется. В России набирает популярность новый вид шоу с элементами спорта. Здоровенные мужики отвешивают друг другу смачные пощёчины в борьбе за хороший призовой фонд, а миллионы зрителей наблюдают за необычными поединками и активно обсуждают происходящее. Многим олимпийским видам спорта такой интерес и не снился!



Раскрутка ни одного шоу невозможна без ярких персонажей. Хедлайнером соревнований по пощёчинам стал сибирский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень. 165-килограммовый богатырь одним ударом вырубал качков, но оказался бессилен перед парнем, которые легче его на центнер.



Как такое вообще возможно?

Пельмень на турнире по почёщинам не сумел победить соперника весом 65 кг

Как Василий стал Пельменем

Соревнования по пощёчинам зародились в Мексике, а в России первый турнир прошёл в прошлом году. Суть состязания проста: два участника стоят по разные стороны тумбы для армрестлинга и по очереди наносят друг другу удары по лицу открытой ладонью. Побеждает тот, после чьего удара соперник упадёт или откажется от продолжения матча. Также нельзя уворачиваться от ударов и бить ребром ладони. Если оба оппонента выдержат по пять раундов, то объявляется ничья.

Вряд ли организаторы силового фестиваля в Красноярске предполагали, что соревнования по пощёчинам прогремят на весь мир и соберут миллионы просмотров в Интернете. Возможно, этого бы и не произошло, если бы не счастливый случай. Фермер Василий Камоцкий из города Иланский Красноярского края приехал с друзьями на фестиваль, чтобы посмотреть на выступления силачей и взять автограф у звезды пауэрлифтинга Кирилла Сарычева. В итоге друзья подначили Василия принять участие в соревнованиях по пощёчинам. Когда ведущий попросил мужчину рассказать о себе, Камоцкий сказал, что любит есть пельмени. Так за ним и закрепилось новое прозвище, которое мгновенно стало популярным брендом.

Болельщик «Спартака» копит на комбайн

Пельмень весом 165 килограммов без особого труда отправил в нокаут всех соперников и забрал себе призовой фонд. В дополнительном поединке он победил и судью соревнований. Простой парень из народа, обладающий недюжинной силой, быстро стал героем Интернета. Оказалось, что Василий вместе с братом занимается сельским хозяйством, разводит коров и свиней, а также болеет за московский «Спартак». Мечтает 28-летний силач о новом комбайне, который стоит около 6 млн рублей. Что и говорить, народ у нас такие истории обожает.



Благодаря нескольким пощёчинам Камоцкий добился немаленького хайпа. Раздал интервью местным и даже федеральным СМИ, поучаствовал в чемпионате по поеданию хинкали, а также отметил рост подписчиков в своём «Инстаграме». Слава Пельменя дошла и до США, где ему бросил вызов популярный блогер Логан Пол. Он даже согласился приехать в Россию для встречи с Василием, но неожиданно сослался на проблемы со здоровьем и дал заднюю. Пользователи уверены, что американец просто испугался габаритного сибиряка.

Как худощавый парень выстоял против Пельменя

На этом всё бы могло закончиться, если бы за раскрутку битвы пощёчин не взялся бы один из самых популярных блогеров России Амиран Сардаров. Автор канала «Дневник хача», который далёким от виртуального пространства людям стал известен благодаря рекламе шаурмы на «Прямой линии» с Владимиром Путиным, запустил на YouTube шоу «Каменные лица».



Первый выпуск вышел в конце мая и уже собрал 12 млн просмотров. Его главной звездой предсказуемо стал Пельмень. Он сначала с одного удара отправил в нокаут Кирилла Терёшина по прозвищу «Руки-базуки», а затем разошёлся миром с молодым человеком по имени Сергей, который сам себя называет Халк из Москвы, но с лёгкой руки ведущего получил прозвище Сатанист.

Второй выпуск шоу получился не менее резонансным. Пельмень морально задавил двух первых соперников, а вот третий оказался крепким орешком. 22-летний парень, представившийся Яшей, стойко вынес все пять пощёчин сибирского богатыря и разделил с ним поровну 100 тыс. рублей призового фонда. Это несмотря на то, что весит Яша всего 65 кг, то есть на 100 кг меньше Василия! По картинке кажется, что Пельмень не поддавался и бил со всей силы. Так или иначе, пример Яши показал, что в битве пощёчин не всё решает масса тела. Похожий стереотип существует о сумо, но поклонники этого вида борьбы знают, что нередко техника берёт верх над массой. Кстати, сумо активно стучится в двери Олимпиады.



Кто знает, какое будущее ждёт соревнования по пощёчинам? Чем это менее спорт, чем брейк-данс, например?